Parler Chronicles: Bonne chance au gouverneur élu républicain de Virginie face aux noix de son parti

Les chroniques anti-vaxx ne vont nulle part, mais cela devient parfois difficile. Je vais donc parfois le mélanger avec Parler Chronicles, en explorant le média social de droite en herbe de Twitter. Le subreddit r/ParlerWatch de Reddit suit le ridicule et est la source du matériel que je vais extraire.

Aujourd’hui, nous examinons ce à quoi le gouverneur élu républicain de Virginie sera confronté depuis la base trumpiste de son parti.

Une capture d’écran vaut plus de 1 000 mots :

Cette grenouille, bien sûr, est Pepe the Frog, un dessin animé inoffensif lié à un symbole de haine raciste et antisémite par les suprémacistes blancs.

Les républicains ont remporté les élections de mardi en Virginie, balayant les trois principaux bureaux de l’État et prenant le contrôle étroit de la State House. Youngkin a explicitement mis de la distance entre lui et Donald Trump, faisant tout son possible pour le tenir à l’écart de l’État.

Alors que les chiffres sont toujours en train d’être calculés, la stratégie semble avoir fonctionné – alors que la base Trumpy s’est avérée, ne saignant que 300 000 voix des totaux de Donald Trump à l’échelle de l’État en 2020, la jachère démocrate entre Joe Biden et le candidat démocrate Terry McAuliffe était d’environ 800 000 voix. Non seulement les républicains ont conservé une plus grande partie de leur vote de base, mais il semble que les démocrates aient peut-être perdu du terrain avec les femmes blanches de banlieue. (Cependant, encore une fois, le jury est toujours absent.)

Maintenant, nous allons voir ce qui se passe lorsqu’un républicain gagne sur la force de la base Trump, ayant explicitement refusé de s’y aligner. Les exigences de ce poste sont exactement ce à quoi Youngkin devra résister au cours des quatre prochaines années :

Maintenant que nous avons remporté la Virginie pour Youngkin, voici notre liste de revendications : 1) Auditer l’élection présidentielle de 2020 et l’élection du gouverneur de 2021 2) Interdire tous les CRT à l’école primaire 3) Inverser tout contrôle des armes à feu 4) Renforcer les lois électorales 5) Faire « Allons-y Brandon » la devise de l’état 6) Make Let’s Go Brandon plaque d’immatriculation

« Allons-y, Brandon », bien sûr, est le nouveau raccourci conservateur pour « fuck Joe Biden », parce que la foule de l’église « valeurs familiales » a décidé que le blasphème est en fait acceptable tant qu’il est dirigé contre un président démocrate.

« Bannir tous les tubes cathodiques » est particulièrement judicieux, compte tenu de leur hystérique concernant « annuler la culture ». Encore une fois, les conservateurs ne se soucient pas d’être hypocrites, ce qui est un puissant avantage dans les guerres culturelles. Tant que quelque chose déteste quelqu’un, c’est valable, indépendamment de toute logique interne.

Du côté positif, apparemment, le CRT est correct au collège et au lycée. Nous ne voulons tout simplement pas que les tout-petits sachent que, vous savez, le racisme est une chose. Les jeunes blancs, pour être clair.

Bien sûr, n’oubliez pas que les démocrates contrôlent toujours le Sénat de l’État, il y a donc une limite à ce que Youngkin peut faire, au moins pour les deux prochaines années. Et il devra garder ces électeurs de banlieue heureux en n’étant pas un connard trumpiste monumental tout en gardant cette base de Pepe heureuse. Ce sera tout un exercice d’équilibriste. Il suffit de les regarder :

Oh non, il « travaille à interdire l’antisémitisme » ! Bizarre alt-right nut avec un nom d’utilisateur encore plus étrange est déjà indigné à ce sujet.

Ce n’est pas un antisémite, c’est juste là sur son site ! Sa base Trumpiste est déjà déçue ! Eh bien, tout cet hopium s’estompe rapidement !

Euhhh quoi.

Sérieusement.

Quoi?

DIEU, IL VEUT LUTTER CONTRE L’ANTISÉMITISME.

VOICI MON HOPIUM.

…

C’EST LA GAUCHE QUI EST ANTISÉMIQUE !

En tout cas, bonne chance à Youngkin, car il va en avoir besoin. Comme chacun le sait, gouverner est déjà assez difficile. Et gagner une élection en faisant passer deux messages différents et diamétralement opposés pour gagner à la fois les zones rurales et les banlieues de Trump conduira inévitablement à la déception de tous les côtés.

Et ces gars-là mèneront le vitriol et la salive parce que, pour une raison étrange, Youngkin ne « auditera » pas une élection qu’il a putain de gagnée.

