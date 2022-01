Parler de « Days of Future Passed »

Dans l’esprit qui a gardé les intronisés au Rock and Roll Hall of Fame Le blues moody une force puissante en tant qu’attraction live pendant plus de 55 ans après leur création, le batteur Graeme Edge était littéralement juste derrière jusqu’à ce que sa triste mort en 2021.

Lorsque l’édition de luxe du 50e anniversaire de leur album phare de 1967, Days Of Future Passed, est sortie, nous avons parlé à Edge pour un long métrage en deux parties. Dans ce premier volet, il explique comment le groupe prévoyait d’interpréter l’intégralité de l’album lors de la tournée anniversaire qui l’accompagnait, et comment faire le disque original était comme passer « dix jours à Disneyland ». La conversation a eu lieu avant le passage de Ray Thomas original de Moodies en janvier 2018.

Edge, le seul membre survivant de leurs origines dans les Midlands anglais en 1964, suivait alors toujours le programme de tournées intensif du groupe avec les autres serveurs de longue date Justin Hayward, John Lodge et le reste du groupe moderne. En juillet 2017, les Moodies ont interprété l’intégralité du LP de 1967, avec la narration de l’acteur Jeremy Irons, au Sony Center de Toronto, pour une émission spéciale PBS dans WNET Thirteen et la série Great Performances de New York Public Media. Le batteur dit que les répétitions ont présenté de bons défis.

« Nous n’avons régulièrement fait que deux chansons de Days Of Future Passed », a-t-il noté. « Trois ou quatre d’entre eux, nous n’avons jamais joué à part en studio. Il y a eu deux gros succès, « Nights In White Satin » et « Tuesday Afternoon », et c’était bien, mais le reste exigeait que ce soit un morceau. C’était donc intéressant d’enlever les toiles d’araignées. 50 ans de crasse !

Il a également révélé que le format du récent spectacle anniversaire, comme pour de nombreux artistes qui interprètent désormais des albums vintage dans leur intégralité, était d’ajouter de la valeur avec des succès supplémentaires. « Nous en faisons environ six ou sept, puis nous entrons dans Days, puis nous sortons sous un tonnerre d’applaudissements », a-t-il déclaré en riant, « et puis nous faisons quelques rappels. »

Un avenir incertain a entouré les Moody Blues lorsqu’ils sont entrés dans les studios Decca à West Hampstead, à Londres, pour réaliser l’album en octobre 1967. Après le succès du line-up original avec une reprise en tête des charts de « Go Now » de Bessie Banks en 1964 , la prospérité graphique cohérente avait été difficile à trouver. Même après l’arrivée de Hayward et Lodge, la survie des Moodies était loin d’être assurée. « La seule façon dont je peux le décrire maintenant, c’est que nous étions si heureux dans notre ignorance », déclare Edge. « Nous avons passé dix jours en studio et nous nous sommes dit ‘Wow, dix jours à Disneyland, oui !’

« À l’époque [as a live act] nous avions l’habitude d’avoir deux sets d’une demi-heure, et l’autre groupe avait deux sets d’une demi-heure, nous avons basculé en avant et en arrière, et nous étions vraiment terribles pour parler au public », a poursuivi Edge. « Nous avons donc conçu un spectacle sur scène qui allait être » 24 heures « : jour 12 et nuit 12, et nous avions » mardi après-midi » et » nuits » et je pense que » heure de pointe » a été écrit pour cela.

« Nous étions en train de mettre cela en place lorsque nous avons eu l’occasion de faire la Symphonie du Nouveau Monde de Dvořák [the group chose instead to concentrate on their own new album]. Cher vieux Peter Knight [arranger on the album and conductor of the London Festival Orchestra], que Dieu le bénisse, il est parti avec nous.

« Mais 67 était comme ça », songea Edge. « Désormais, ce sont toutes les petites sociétés de production et les grands réseaux de distribution. À cette époque, en interne, vous aviez des studios, des départements de publicité, des départements d’art, un pressage, tout était sous un même toit. Vous pourriez donc avoir des entrepreneurs qui prennent des risques.

L’édition de luxe 2CD/DVD du 50e anniversaire de Days Of Future Passed comprenait la toute première apparition sur CD du mix stéréo original de 1967, ainsi qu’un mixage de son surround 5.1 dérivé du mix quadriphonique original de 1972. Le premier mix a été remplacé en 1972 en raison de dommages sur la bande originale, qui a maintenant été réparée.

Le DVD contient des séquences vidéo inédites des Moodies interprétant trois morceaux de l’album au festival du commerce MIDEM en janvier 1968. De manière poignante, l’ensemble comprend une affiche conçue par Ray Thomas. Avant d’entendre la réédition complète, Edge a déclaré: « J’ai parlé avec Justin du son, car il a tout mixé en Italie, et il dit que c’est absolument superbe. »

