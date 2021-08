Ce n’est pas tous les jours qu’un acteur chevronné de la cybersécurité tourne le dos à une carrière lucrative couvrant plusieurs organisations et projets, mais Jorge Sebastio est exactement cela.

Sebastio, l’ancien CTO d’EcoSystem chez Huawei Technologies, est un cadre expérimenté en cybersécurité avec une expérience en IA, Blockchain, Cloud Computing, Cyber ​​Security, Disaster Recovery, Big Data et d’autres professionnels des services gérés axés sur la création de valeur commerciale.

Il a, tout au long de sa carrière, donné des conseils dans plusieurs domaines de l’IA, du ML, de l’ICO et de la STO avec une compréhension approfondie des effets de perturbation technologique causés à la fois par l’intelligence artificielle et la technologie blockchain, et a depuis travaillé sur des projets cryptocentriques au Moyen-Orient et au Canada. .

Aujourd’hui, Sebastio a rencontré Alex Fazel, l’hôte de la chaîne ludo-éducative Cryptonites, pour discuter de tout ce qui concerne la cryptographie, de ses débuts dans l’espace, des prévisions pour les prochaines années et d’une pléthore d’autres idées avec des perspectives différentes.

Vous trouverez ci-dessous quelques extraits du segment de 30 minutes !

Comment Sebastio s’est-il lancé dans la crypto

«Cela s’est produit au sein de Huawei. Il y a environ sept ans, [a boss] m’a demandé d’examiner s’il vous plaît ‘blockchain’. Et peut-être pouvons-nous l’utiliser comme cas d’utilisation car, de toute évidence, Huawei est une organisation d’ingénierie. À l’origine, ils se trouvaient uniquement dans les tours cellulaires et les systèmes de facturation des télécommunications. Finalement, ils y ont emménagé. Ils fabriquaient donc des serveurs, du stockage, du cloud computing, de l’IA, car vous devez promouvoir cette technologie et avoir des cas d’utilisation.

« L’un de ces cas d’utilisation était la blockchain. Et plus précisément, rendre le service blockchain et proposé au sein de leurs plateformes. Nous examinions des choses comme l’hyperledger et ainsi de suite, évidemment rien à voir avec la crypto, ou les pièces crypto ou quoi que ce soit d’autre. C’était vraiment la blockchain en tant que service pour les entreprises, ce qui est toujours un créneau très

Utilisation envoyée de la blockchain. Et je pense que beaucoup de croissance se produit encore dans ce domaine. »

Sur les contrats intelligents et les vulnérabilités

« En règle générale, dans un morceau de code, vous avez une vulnérabilité ou un bogue pour chaque 1000 lignes de code. Et vous avez une version critique pour 10 000 lignes de code. Donc, si vous avez un très gros contrat intelligent, il y a une chance qu’il y ait des choses qui ne sont pas correctes, ou qui pourraient mettre votre contrat intelligent en danger.

« Cela signifie donc vraiment que cela a créé un tout nouveau domaine de la cybersécurité. C’était le terrain pour auditer les contrats intelligents et s’assurer qu’ils sont sûrs, qu’il n’y a pas de risques qui leur sont associés. Parce que les contrats intelligents fonctionnent à 100% dans la blockchain, cela signifie qu’il n’y a aucun moyen de s’arrêter au milieu de leur exécution à moins que vous ne geliez en quelque sorte l’ensemble de la blockchain.

« Maintenant, il existe de nouveaux contrats intelligents pouvant être mis à jour. La technologie a évolué. Et évidemment, cela a donné naissance à un tout nouveau monde. J’appelle parfois ce monde, le monde de la banque virtuelle ou d’autres personnes appelées ‘DeFi’ ou finance distribuée. Mais avec cette attention vient le risque lié à la sécurité. Il est donc évident que cela doit également être traité de manière structurée. Ainsi, l’audit des contrats intelligents est devenu très sérieux et très réel. »

Sur les TVN et la protection des articles de luxe

« Les NFT sont en fait un domaine particulier qui a certainement connu une forte croissance au cours des un ou deux dernières années. Il y a de nombreux domaines, bien sûr, il y avait des CryptoKitties, ce qui était un peu amusant, mais aussi rentable pour certaines personnes. En fait, beaucoup de NFT sont venus du monde du jeu. Alors les gens jouent à des jeux, ils obtiennent des super pouvoirs ou ils s’enfuient.

« Mais au-delà de cela, il existe de nombreuses autres applications. L’une des dernières est les cartes de football, très similaires à l’époque où il avait des cartes de baseball. Donc, si la carte de football provient d’un joueur célèbre, que le gars a une très bonne attraction sur le marché, alors cette carte devient plus précieuse parce qu’elle est unique.

« Encore une fois, vous pouvez l’échanger comme une œuvre d’art. Maintenant, nous pouvons également symboliser le véritable art qui pourrait être une peinture comme Mona Lisa, ou une autre. Cela signifie donc vraiment que le NFT fonctionne en combinaison avec l’art ou est même l’art lui-même.

« Il existe d’autres cas où le NFT est également utilisé pour identifier des objets de valeur, comme par exemple une montre Rolex ou autres. Donc ça veut dire que c’est devenu gentil de dire le numéro de série de cet objet de luxe. Il y a donc beaucoup de marques de luxe que j’ai explorées et qui utilisent aujourd’hui les NFT. Ainsi, vous pouvez utiliser le NFT pour valider que l’objet du grand livre est réellement réel et non le faux. Les NFT sont en train de décoller et je vois de nombreuses applications futures. »

Publié dans : Ethereum, Vidéos

Aimez ce que vous voyez? Abonnez-vous pour les mises à jour.