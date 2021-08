Parler des droits de vote avec Martin Luther King III et Rosenberg sur le hip-hop

in

En l’honneur de l’anniversaire de la signature du Voting Rights Act de 1965, Van Lathan et Rachel Lindsay accueillent le militant des droits humains Martin Luther King III pour discuter de l’héritage de son père et de l’attaque actuelle contre le droit de vote (15:42). Ensuite, nous discutons de tout ce qui concerne le hip-hop avec la personnalité de la radio Peter Rosenberg (59:44), avant de discuter des tentatives maladroites d’Andrew Cuomo pour se défendre (1:58:24), et nous essayons de comprendre à quoi pensaient les Blancs (2 : 17:04).

Hôtes : Van Lathan et Rachel Lindsay

Invités : Martin Luther King III et Peter Rosenberg

Producteur : Donnie Beacham

