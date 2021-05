Parler disponible au téléchargement dans l’App Store d’Apple après l’interdiction

Parler, l’application de médias sociaux pour la «liberté d’expression» conviviale pour les conservateurs, est de retour dans l’App Store d’Apple. Mais comme tout ce qui concerne les médias sociaux et la liberté d’expression, son retour est compliqué.

À partir de lundi, Parler est disponible en téléchargement sur iPhone et iPad. Cela survient environ quatre mois après que Parler a été interdit ou limité par Apple, Amazon, Google et pratiquement toutes les autres grandes entreprises technologiques pour avoir permis à certains de ses utilisateurs d’organiser ouvertement la violence après les élections américaines de 2020 – à savoir lors de l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

Pour que Parler se conforme aux directives d’Apple, il a dû revenir sur son approche «tout est permis» en matière de discours potentiellement dangereux et créer une version plus restrictive de son application uniquement pour les appareils iOS. Parler dit qu’il va commencer à utiliser l’IA pour détecter les discours de haine et bloquer ces messages dans ce nouveau «Parler Lite», selon le Washington Post. Pendant ce temps, Parler continuera d’exploiter une version moins restreinte de son application sur d’autres plates-formes, y compris Android de Google.

Le retour éclaté de Parler sur Internet grand public n’est qu’un autre exemple de la nature de plus en plus polarisée des discussions politiques sur les médias sociaux. Des plateformes comme Parler capitalisent sur la demande d’un réseau de médias sociaux où les gens peuvent dire tout ce qu’ils veulent, à un moment où des entreprises comme Facebook et Twitter ont introduit plus de règles pour limiter les contenus préjudiciables.

Depuis son lancement en 2018, Parler se présente comme un lieu où les gens peuvent s’exprimer librement sans «craindre d’être« déplatformés »pour leurs opinions.» Mais maintenant, il accepte de jouer selon les règles d’Apple en bloquant les discours de haine et les contenus violents. C’est plus facile à dire qu’à faire – en particulier compte tenu de la taille relativement petite de Parler et du fait que de nombreuses grandes entreprises technologiques ne veulent plus travailler avec eux.

Des entreprises beaucoup plus grandes comme Facebook, Google et Twitter ont eu du mal à créer et à appliquer leurs règles concernant les contenus préjudiciables, soulevant la question de savoir comment Parler le fera sans problèmes similaires. Et Apple, qui jusqu’à récemment avait largement réussi à rester en dehors du débat sur le discours politique (contrairement à Facebook et Twitter), devra désormais jouer un rôle majeur dans le choix de la ligne de démarcation avec Parler et de la réussite de l’application. sur sa promesse de bloquer les discours de haine sur sa plateforme.

«Ce sera une histoire intéressante à regarder de plusieurs façons», a déclaré Evelyn Douek, chargée de cours à la Harvard Law School, qui étudie la modération de contenu en ligne. «Il y a l’histoire de ce qui se passe avec Parler lui-même, s’il devient plus sérieux dans la lutte contre les discours de haine et les contenus violents, et ensuite ce que cela signifie pour Apple d’entrer dans le jeu de la modération de contenu.

Fonctionnement de la nouvelle application Parler

Vous devriez maintenant pouvoir télécharger Parler depuis l’App Store d’Apple. Cependant, la relance semble avoir quelques bugs. Bien que la société ait déclaré que les gens devraient pouvoir utiliser la nouvelle application à partir d’aujourd’hui, Recode a rencontré des problèmes lorsque nous avons essayé sur trois iPhones différents pour rechercher l’application dans l’App Store d’Apple, créer des comptes, nous connecter et utiliser l’application. .

Parler n’a pas répondu à une demande de commentaires sur ces problèmes et d’autres questions. Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire expliquant pourquoi Parler ne figurait pas dans les résultats de recherche de l’App Store.

En supposant que Parler résout les difficultés techniques que son application spécifique à Apple peut rencontrer pour le moment, l’autre complication sous-jacente concerne le fait qu’il existe deux versions différentes de Parler: une pour iOS et une pour partout ailleurs, où vous pouvez toujours cliquer sur haineux. contenu après avoir vu une étiquette.

Début janvier, Parler a effectivement été démarré sur Internet car Amazon a refusé d’héberger ses services Web sur sa plate-forme AWS. Mais moins de deux semaines plus tard, Parler était de retour en ligne grâce en partie à DDos-Guard, propriété russe, qui l’a aidée avec l’infrastructure technique à revenir en ligne. Peu de temps après, la société est revenue sur la plate-forme Android de Google dans un sens: l’application est toujours interdite dans le Google Play Store, mais les utilisateurs d’Android peuvent toujours contourner le Play Store et le télécharger sur leurs téléphones Android.

C’est une situation compliquée pour les offres d’applications à deux niveaux de Parler. Une personne lisant le «Parler Lite» sur les appareils Apple peut voir une discussion beaucoup plus conviviale que quelqu’un d’autre qui voit l’application à part entière. Il y a aussi le risque que les gens utilisent la version Apple de Parler pour attirer des abonnés, puis organisent la violence sur les versions non Apple de Parler.

Les problèmes d’Apple Parler sont loin d’être résolus

Même si Apple a décidé de laisser Parler revenir sur son App Store pour le moment, il lui faudra encore examiner si Parler répond à ses normes à long terme. Et puisque Parler est devenu un point d’éclair dans le débat sur la liberté d’expression et les contenus préjudiciables en ligne, cela s’avérera être un problème politiquement épineux.

L’interdiction de Parler par Big Tech était justifiée pour beaucoup de personnes qui considéraient l’entreprise comme négligeant délibérément sa responsabilité d’empêcher les gens d’organiser la violence en ligne. Mais d’autres, y compris des dirigeants républicains comme le sénateur du Texas Ted Cruz et le représentant californien Kevin McCarthy, ont considéré que la Silicon Valley était trop punitive en poursuivant un discours conservateur.

Parler a fini par revenir en ligne à la mi-février – bien que sans les canaux de distribution traditionnels de l’App Store d’Apple et du Play Store de Google – après avoir trouvé le soutien de réseaux d’infrastructure technologique alternative. Et en l’absence de Parler, certains extrémistes ont migré vers des applications de messagerie privées comme Telegram et WhatsApp, où il est plus difficile de se faire prendre pour avoir enfreint les politiques.

La réalité est que pratiquement tous les principaux réseaux de médias sociaux ont des règles contre les contenus violents et haineux. Et il est inévitable que les gens les brisent. Facebook, Twitter et Google sont loin d’être parfaits, mais ils font généralement un effort pour au moins essayer de limiter le contenu qui enfreint clairement ces règles. Ce n’était pas le cas pour Parler, qui a adopté une approche radicalement plus pratique pour modérer le contenu que n’importe lequel de ses concurrents. L’application est rapidement devenue l’endroit idéal pour les utilisateurs qui avaient été interdits par des entreprises de médias sociaux plus grand public.

L’ancien PDG de la société, John Matze, a défendu la politique de modération du contenu de Parler lorsqu’il a été interviewé par la cofondatrice de Recode et chroniqueuse du New York Times, Kara Swisher, sur son podcast peu après l’émeute du Capitole. Début février, Matze a été limogé par le conseil d’administration de Parler et lundi, la société a annoncé un nouveau PDG, le politicien britannique conservateur George Farmer.

Parler a accepté, en théorie, de prendre une position plus ferme sur le discours de haine d’Apple. Mais ce qui reste à voir, c’est comment ils exécuteront cette promesse et dans quelle mesure Apple continuera à exercer son pouvoir sur le marché mobile pour maintenir Parler à ses nouvelles normes.