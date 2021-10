S’il y a quelque chose de louable dans les personnages largement répugnants de Succession, c’est leur cohérence. Dans la mesure où ils évoluent, ils parviennent en quelque sorte à devenir plus eux-mêmes à chaque épisode. Le cousin Greg évolue dans le monde professionnel tout en se retrouvant toujours au centre de la scène en tant que soulagement comique clownesque. Roman fait exploser ses relations personnelles – ainsi qu’un lancement de fusée satellite – avec un comportement de plus en plus ignoble. Et Shiv continue de pousser vers un mariage ouvert avec lequel une seule personne dans le syndicat est vraiment cool.

Cette dernière partie a été difficile pour le mari de Shiv, Tom Wambsgans, un transplanté du Minnesota qui veut juste s’ennuyer régulièrement comme tout autre dirigeant d’entreprise obscènement riche piégé dans un mariage sans amour avec la progéniture d’un milliardaire qui possède une méga société. Est-ce vraiment trop demander? Entendre Matthew Macfadyen le dire, apparemment. Au cours d’une récente conversation avec Macfadyen, qui joue Tom avec à parts égales une sympathie triste et un humour pince-sans-rire, il a laissé entendre que toutes les doublures argentées que Wambsgans pourrait autrement trouver dans la prochaine saison 3 seront très probablement obscurcies par les nuages ​​d’orage menaçants qui planer à jamais sur la famille Roy.

Ce qui craint pour Tom, même si Macfadyen va très bien, merci. Et pourquoi pas? Il a remporté un Emmy pour acteur de soutien exceptionnel dans une série pour avoir joué Wambsgans, et il est un acteur clé d’une émission qui tourne dans certains des endroits les plus beaux et les plus scandaleux du monde. Sans oublier que, malgré le sujet souvent sombre – scandales d’agressions sexuelles, malversations d’entreprise, vie amoureuse en ruine et spectre d’aller en prison – le rôle offre à Macfadyen de nombreuses occasions de rire. Au cours de notre conversation, nous avons parlé de tout cela – de ce qui pourrait être en réserve pour Tom et le clan Roy dans la saison 3, à quel point il est difficile de ne pas rompre pendant certaines des scènes les plus absurdes et les avantages qui viennent d’être sur une émission sur les milliardaires. Et la nourriture. Nous avons beaucoup parlé de nourriture.

Alors comment ça se passe pour la saison 3 ? Est-ce que tout le monde s’entend et résout toutes ses différences ?

Ils font! Ils font. Tout le monde est une famille heureuse et cela se termine par une grande fête chez Logan et nous décidons tous d’être PDG ensemble. C’est une fin vraiment belle, démocratique et égalitaire pour eux. C’est bien.

J’ai toujours voulu ça pour eux. Pour Tom, avez-vous été surpris qu’il n’ait pas pris la chute ? De toute évidence, dans la saison 2, il semble en quelque sorte surpris et soulagé.

Oui, je pense qu’il pensait que ça allait arriver et il était soulagé. Et bien sûr, il se rend compte qu’il n’est pas vraiment heureux dans son mariage et ne fait pas vraiment confiance à sa femme. Et puis la saison 3 commence immédiatement après cela. C’est en quelque sorte le résultat de lui et de Shiv et de cette terrible menace de reprise de l’entreprise et de la trahison de Kendall et du reste. Tout le monde est en quelque sorte en mode crise.

Comme d’habitude. Je voulais vous féliciter, d’ailleurs. Angry Tom, avant que Kendall ne tombe, où il est littéralement manger le déjeuner de Logan, était tout simplement excellent. Je suis toujours curieux de savoir quand les acteurs mangent dans une scène. Combien de fois avez-vous tourné ça ? Combien de poulets as-tu mangé ? Aimez-vous même le poulet?

La première fois que je l’ai fait, j’ai eu un gros morceau de poitrine de poulet et j’en ai mis trop dans ma bouche. Et je devais juste dire : « Merci pour le poulet. » Brian [Cox], qui joue Logan, ne casse jamais. Ne craque jamais. Très rarement. Et il l’a perdu. Et donc je l’ai perdu. Et je pensais: « Je ne peux pas faire ça. » Donc, la prochaine prise, j’ai pris une cuisse de poulet et j’en ai eu un petit peu. C’était moins dur, vous savez.

C’est un risque d’étouffement professionnel et vous devez tout surmonter.

Peu de temps après, j’ai décidé que je mangerais vraiment dans une scène, puis je me souviens d’avoir été malade parce que je venais de manger des monticules de kedgeree dans cette chose télévisée que je faisais. Parce que je pensais que les acteurs choisiraient leur nourriture dans des scènes, généralement au cinéma et à la télévision. Et il y a une raison pour laquelle ils font ça.

C’est tout d’un coup une interview culinaire. On va juste parler de bouffe. J’ai demandé à mes amis qui regardaient l’émission s’il y avait des questions qu’ils voulaient que je te pose, et la principale était que tu manges le déjeuner de Logan. Mais l’autre question était de la saison 1 où vous aviez le petit oiseau, l’ortolan. Avez-vous réellement mangé l’ortolan?

C’était juste une scène joyeuse à faire. C’était tellement drôle. Nous avons fait fabriquer un petit ortolan de massepain, étonnamment, par le département artistique.

Oh, alors c’est faux.

Totalement. Oui.

C’est probablement pour le mieux.

Oui. Je pense que c’est illégal de les manger. Ce sont de petits oiseaux chanteurs. Ils sont protégés.

Vous avez mentionné que Brian ne rompt jamais, et je m’interrogeais sur votre interaction avec Nicholas Braun. Vous êtes devenu ce grand duo comique de copains. Quand vous traversez une scène comme l’ortolan ou d’autres grands échanges, à quoi ressemble ce va-et-vient, et qui casse le plus ?

Parfois, nous entrons dans un état où vous pensez : « Oh, c’est irrécupérable et nous ne pouvons pas desséner. » Parce que certaines choses sont si drôles. Il me fait rire de façon incontrôlable. Parfois, la plupart du temps, nous y travaillons. Parce que vous vous rendez compte que l’équipage s’impatiente. Parce que ce n’est pas si drôle. C’est seulement drôle pour nous. Par culpabilité et honte, nous nous rassemblons et parvenons à faire les scènes correctement. Parfois, si nous avons peur de craquer dans une scène, nous nous rencontrons la veille, nous en parlons et la répétons plusieurs fois afin que nous ayons les fous rires hors de notre système.

Je trouve que la culpabilité et la honte sont les principales motivations professionnelles.

Mais ça ne marche pas toujours, c’est le truc bizarre. Vous pensez en quelque sorte à brûler des enfants ou quoi que ce soit d’autre et cela ne vous rend pas sobre. Rien ne l’arrête vraiment. Et la quantité d’ennuis que vous aurez si vous n’arrêtez pas de rire est en quelque sorte proportionnelle à la difficulté. Je l’ai eu une fois avec Kieran [Culkin]. Nous tournions une scène et nous ne pouvions pas arrêter de rire tous les deux. Et [series creator] Jesse [Armstrong] est venu brillamment et a dit : « Vous savez quoi ? Je pense que vous pouvez rire dans cette scène. Pour les personnages, je pense que ça va. Je pense que ça marche. Et il l’a immédiatement tué. Nous avons fait la scène sans rire.

Vous êtes évidemment britannique. Vous avez donné un entretien où vous avez dit que vous et Sarah Snook « vous vous sentiez comme de terribles fraudes » – c’étaient vos mots – à cause des accents américains que vous faites. En plus d’être fasciné par les acteurs qui doivent manger sur le plateau, le travail d’accent est pour moi comme de la magie. C’est magique. Étiez-vous naturellement doué pour cela ? Le déposez-vous entre les scènes ?

Je le laisse tomber entre les scènes, ouais. Je ne devrais probablement pas. C’est probablement plus cohérent si je ne le faisais pas, mais je ne le fais tout simplement pas. Je pense que j’ai une assez bonne oreille, mais c’est dur de faire un accent américain. Il est parfois difficile d’improviser avec un accent américain. Mais parce que je suis entouré d’accents américains, je peux en quelque sorte entendre la musique dans ma tête. Et j’espère que ça va mieux. C’est une excellente sortie pour un acteur. C’est comme mettre un grand chapeau ou quelque chose comme ça parce que c’est tellement loin des rythmes de ma façon de parler. Le timbre de ma voix est différent quand je fais un accent américain. La musique de celui-ci est totalement différente d’un accent britannique, qui est totalement staccato et toutes consonnes. Et les Américains sont longs et langoureux et pleins de voyelles.

Ayant connu beaucoup d’Américains dans ma vie, je pense que c’est la première fois que quelqu’un décrit notre accent comme lyrique ou musical. La plupart du temps, c’est juste odieux.

[Prolonged laugh.] Oui.

Vous avez mentionné que la relation de Tom et Shiv reprenait là où elle s’était arrêtée dans la saison 3, mais vers la fin de la saison 2, il y a des moments vraiment puissants et sombres entre eux – sombrement drôles aussi. « Shanghai a conclu un accord de libre-échange à frontières ouvertes. » Encore une fois, je ne sais pas comment vous avez réussi à vous en sortir sans rire hystériquement.

Avec ces parties amusantes, vous n’avez qu’à les jouer mortellement droit. Surtout dans cette scène, il a vraiment mal. Il dit en quelque sorte : « Vous avez évoqué l’idée d’avoir un mariage ouvert lors de notre nuit de noces. » C’est juste une faillite, moralement. C’est juste horrible. C’est vraiment triste. Mais tu as raison, c’est hilarant. Elle parle d’avoir un peu de « dick de côté ». Et il ne veut pas faire un plan à trois. C’est juste une belle écriture.

La ligne qui aurait pu attirer le plus l’attention: « Je me demande si la tristesse que je serais sans toi serait moins que la tristesse que je reçois d’être avec toi. » Pour faire avancer les choses, Tom est-il toujours triste alors que nous traversons la saison 3?

Il l’est, ouais. Il se durcit peut-être pour ce qui est à venir. Il est également menacé de prison. Et l’impression qu’il est sur des sables mouvants avec sa femme, sa relation et son travail. Il y a la terrible menace de la reprise de l’entreprise et de la perte de tout le monde de son emploi. Il se passe beaucoup de choses.

Je ne veux pas terminer sur une note aussi sombre, donc : je sais que cela fait partie du travail, mais il semblerait que ce soit un avantage très cool où les lieux dans lesquels vous tournez incluent des méga manoirs et des super yachts et, dans la saison 3 , Italie. Je sais que l’Italie craint.

Surtout juillet en Toscane. C’est horrible.

Pour mon travail, à La sonnerie, ils m’ont envoyé à Cleveland. C’est comme l’Italie.

Droit? Juste d’une beauté hilarante. Je n’étais jamais allé en Toscane auparavant. C’était un vrai régal. C’était vraiment sympa. Vraiment sympa. C’est l’avantage de tourner une histoire sur une famille de milliardaires. Ce sont tous de très beaux endroits. Et aussi nous étions à Florence. Je n’étais jamais allé à Florence. Et bien sûr, nous étions là-bas sans touristes, à cause de COVID. J’ai déjeuné un jour et il n’y avait pas de touristes. Normalement, vous devriez faire la queue pendant trois heures. On se pinçait.

Mais gelato—apparemment, si vous mangez de la glace tous les jours, vos vêtements rétrécissent en quelque sorte. C’est vraiment bizarre.

Je t’avais dit qu’on allait faire ça principalement sur la nourriture.

Oui, nous sommes revenus à la nourriture. Cercle complet.

Cette interview a été éditée et condensée.

