Parler du double en-tête d’Austin “une surprise totale”

Le promoteur du Grand Prix des États-Unis, Bobby Epstein, pense qu’un programme double à Austin cette saison pourrait être “quelque chose de spécial” – mais il n’était pas au départ conscient que c’était un plan potentiel.

Le Circuit des Amériques devait accueillir une course de la saison 2021, mais après l’annulation du Grand Prix de Singapour, il a été question d’un double événement à la place.

Epstein dit que cela a été une surprise pour lui et ses collègues au début, mais que le sport les a depuis approchés, bien que des discussions sérieuses n’aient pas encore eu lieu.

“Ce fut une surprise totale d’entendre cela et de lire cela dans la presse”, a-t-il déclaré. COUREUR.

“Et je pense que si c’était prévu, la façon dont vous sauriez que ce n’était pas de la pure spéculation, c’est que nous aurions été préparés pour toutes les questions et appels entrants et les demandes de billets et de fournisseurs et les locations de piste qui avaient tous des questions sur ce qui se passait !

«Nous nous sommes donc réveillés le matin où tout est sorti. La seule conversation qui ait jamais eu lieu à ce sujet était celle que chaque promoteur – qui a au moins un circuit permanent – ​​qui a eu une course au calendrier au cours des deux dernières saisons a eu, à savoir : « Si nous voulions le faire, serait-il possible?’

« À un moment donné, on s’est simplement demandé : « si nous avions la situation, seriez-vous intéressés ? » et nous avons dit “bien sûr”. C’était il y a des semaines. Nous avons parlé depuis mais pas vraiment sur ce sujet car je ne pense pas qu’ils soient [F1] vraiment au point où ils sont prêts à en discuter. J’ai l’impression qu’ils ont les mains pleines.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Bien qu’ils n’aient pas encore sérieusement envisagé la perspective, Epstein est convaincu que, si deux courses se déroulent sur le circuit, ce sera bon pour eux et pour le circuit.

“Si c’était bon pour le sport, nous ferions tout ce que nous pouvons, et je pense que ce serait bien”, a-t-il ajouté.

“Nous voulons qu’ils soient en bonne santé financière, nous voulons que les fans consomment autant d’excitation que possible en Formule 1 – c’est donc positif – et cela signifierait plus de chambres d’hôtel et de visiteurs dans notre ville. Donc, dans l’ensemble, si l’opportunité se présente, nous devrions essayer de voir si nous pouvons la faire fonctionner.

« Il y a un potentiel pour faire quelque chose de spécial. Il y a des activations et des sponsors qui pourraient vraiment s’engager et entrer dans la possibilité de 10 jours de Formule 1, voire plus.

«Je pense que nous aurions plus de gens intéressés à mettre en place et à mettre en place plus d’activation, d’expositions, d’affichages – je pense que nous pourrions activer toute la ville autour d’elle au centre-ville en créant une grande fan zone F1 qui ferait vraiment un événement spectaculaire. “

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !