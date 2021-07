Parler la ou les bonnes langues : l’assistant de Julian Nagelsmann au Bayern Munich, Dino Toppmöller, fait déjà bonne impression

Julian Nagelsmann a officiellement commencé son règne en tant que manager du Bayern Munich et un nouveau chapitre a commencé pour les champions en titre de la Bundesliga. Il a déjà enregistré une poignée de séances d’entraînement dans les livres de la Säbener Straße moins tous les participants à l’Euro 2020 du Bayern, et il a déjà fait des impressions positives.

Selon un nouveau rapport de Bild (via tz), l’assistant de Nagelsmann, Dino Toppmöller fait également forte impression sur les joueurs de la Säbener Straße. Il faisait partie de la poignée d’assistants que Nagelsmann a décidé d’emmener avec lui du RB Leipzig. Dans sa carrière managériale, il a entraîné en Allemagne, en Belgique, en Angleterre et même au Luxembourg pour le F91 Dudelange. En conséquence, la personne de 40 ans parle couramment plusieurs langues différentes, à savoir l’allemand et le français. De toute évidence, avec le fort contingent français du Bayern, c’est un énorme avantage pour la communication, car Nagelsmann ne maîtrise pas aussi bien la langue.

Photo par Alexandra Beier/.

Selon le rapport, lors de sa première séance d’entraînement aux côtés de Nagelsmann, il a passé une bonne partie de son temps à parler en tête-à-tête avec Michaël Cuisance et Tanguy Nianzou. Le club ne sait toujours pas s’il conservera ou non Cuisance cet été, et son attitude aurait été un problème dans le passé. Nianzou a beaucoup souffert des blessures la saison dernière et n’a donc pas pu obtenir de nombreuses opportunités sous Hansi Flick. Pour la paire de Français, il s’agit d’une pré-saison cruciale en termes de position dans l’ordre hiérarchique de Nagelsmann, donc avoir Toppmöller est un énorme avantage. Ils peuvent comprendre exactement ce que l’on attend d’eux et comment ils doivent s’améliorer spécifiquement. Dans ces situations, franchir la barrière de la langue peut parfois faire une énorme différence.

Bien que cela n’ait peut-être pas autant d’importance, cela peut également aider avec la nouvelle signature de Dayot Upamecano, bien qu’il ait déjà des relations avec Nagelsmann et Toppmöller depuis son séjour à Leipzig. De même, lorsque le reste de l’équipe du Bayern arrivera à l’entraînement de pré-saison, Benjamin Pavard, Kingsley Coman, Corentin Tolisso et Lucas Hernandez pourraient également bénéficier de la maîtrise du français de Toppmöller.