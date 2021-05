Parler, le réseau social d’extrême droite, revient sur l’App Store d’Apple

18/05/2021 à 12:13 CEST

Speaking est de retour sur l’App Store d’Apple après son élimination en janvier. Bien sûr, il le fera avec certaines limitations. L’application est revenue au premier plan exactement de la même manière qu’elle l’a été, bien que plus tard que promis après que l’entreprise ait rencontré des problèmes. pour trouver de nouveaux serveurs pour héberger votre service. Désormais, Parler a promis un service de modération basé sur l’intelligence artificielle.

La société a également annoncé un nouveau PDG, George Farmer, qui a succédé à l’intérim Mark Meckler. Farmer travaillait comme COO depuis mars.

Manzana expulsé Speaking de votre candidature le 6 janvier de cette année après les émeutes qui se sont terminées par l’assaut contre le Capitole des États-Unis. Il a été éliminé car ils considéraient qu’il soutenait les menaces de violence et d’activités illégales. Amazon et Google ont également fait de même en supprimant le service de leurs serveurs. Pendant ce temps, Apple a été le plus La clémence a montré avec l’application, bien qu’il ait été averti que si elle continue avec cette dynamique, elle pourrait être à nouveau expulsée.

Se concentrer sur un langage haineux ne conduit pas nécessairement à la violence à Capitol Hill. Apple a été sur une ligne fine entre vouloir modérer le contenu de l’App Store et craindre que cela puisse conduire à la censure des opinions politiques.