Parler pourrait bientôt revenir sur le Play Store … mais à une condition

Ce fut une semaine très chargée pour les actualités des médias sociaux! Le président Trump a été définitivement banni de Twitter plus tôt cet après-midi après avoir été suspendu indéfiniment de Facebook et d’Instagram hier, et plus tôt dans la journée, Apple a lancé un avertissement au réseau de médias sociaux auquel les utilisateurs de droite ont afflué au cours des derniers mois, Parler.

Parler a été la source de nombreuses critiques et de nombreuses critiques ces derniers mois, en grande partie en raison de la politique de modération laxiste dont il dispose. Alors que Facebook, Twitter et la plupart des grandes plates-formes sociales ont réprimé la propagation de la désinformation électorale, Parler ne l’a pas fait, et Parler était également la plate-forme où une bonne partie de la planification et de la communication autour de la violente prise d’assaut de mercredi du Capitole des États-Unis a eu lieu endroit.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Plus tôt dans la journée, Apple a émis de graves accusations contre Parler, le blâmant de ne pas avoir arrêté l’attaque du Capitole et de continuer à permettre la planification d’autres activités dangereuses.

“Nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant des contenus répréhensibles dans votre service Parler, des accusations selon lesquelles l’application Parler a été utilisée pour planifier, coordonner et faciliter les activités illégales à Washington DC le 6 janvier 2021 qui ont entraîné (entre autres) des pertes de vie. , de nombreuses blessures et la destruction de biens. L’application semble également continuer à être utilisée pour planifier et faciliter de nouvelles activités illégales et dangereuses. “

Apple a envoyé une lettre assez longue à Parler pour demander des améliorations à la façon dont il modère sa plate-forme dans les 24 heures, sinon Apple retirerait Parler de l’App Store d’Apple. Apparemment, Google a les mêmes préoccupations, mais plutôt que de donner à Parler une période de grâce pour se ressaisir, Google Play a suspendu l’application immédiatement jusqu’à ce qu’elle améliore sa politique.

Compte tenu du nombre de changements nécessaires pour remettre Parler à niveau en termes de modération et de politique de contenu, il n’y a aucun moyen de savoir quand ou si l’application reviendra sur Google Play.

Google a confirmé aujourd’hui (via Mark Gurman) qu’il autoriserait Parler à revenir dans le Play Store une fois qu’il aurait apporté les modifications à son application Android conforme à ses politiques Play Store. Le rapport intervient après que Parler se soit préparé à proposer une version de son application conforme aux politiques de l’App Store (et Apple a noté qu’il rendrait la mise à jour disponible immédiatement). Une version Android équivalente n’a pas encore été soumise pour approbation, mais il est peu probable qu’elle soit loin derrière.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Soyons physiques!

Transpirez avec ces excellents jeux et applications d’exercice Oculus Quest 2

Préférez-vous que vos entraînements mettent tout votre corps au défi? Vous vous souciez plus de l’aérobic ou de l’entraînement musculaire? Avez-vous besoin d’une bande-son ultra-rapide ou d’un score élevé pour vous motiver? Ou voulez-vous avant tout un jeu, avec de l’exercice comme joyeux bonus? Quelles que soient vos préférences, nous avons les meilleures expériences Oculus Quest 2 VR pour vous garder en bonne santé tout en restant à l’intérieur.