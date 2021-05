Parler revenant sur l’App Store aujourd’hui, exclura le contenu jugé offensant ou répréhensible

Le mois dernier, nous avons appris qu’Apple avait approuvé la dernière mise à jour soumise par Parler, donnant le feu vert pour permettre à la plate-forme de médias sociaux de revenir sur l’App Store. Cependant, Parler n’avait pas publié la mise à jour et l’application n’était pas disponible – jusqu’à aujourd’hui. Voici comment Parler a pu «répondre aux préoccupations d’Apple sans compromettre» sa «mission principale».

Apple a retiré Parler de l’App Store en janvier en raison d’un manque de système de modération autorisant «les menaces de violence et d’activités illégales» dans l’application iOS. Mais Apple est resté en contact avec la plate-forme pour savoir quels changements il faudrait apporter pour être autorisé à revenir.

En avril, il est apparu que pour faire approuver son application iOS, Parler avait mis en place de nouvelles améliorations de modération:

Apple a approuvé le retour de Parler dans l’App Store iOS à la suite des améliorations apportées par la société de médias sociaux pour mieux détecter et modérer les discours de haine et l’incitation à la haine, selon une lettre que le fabricant d’iPhone a envoyée au Congrès lundi.

Mais la partie la plus délicate pour Parler était de savoir comment défendre sa vision de la liberté d’expression et se conformer également aux politiques de l’App Store d’Apple.

S’adressant à The Verge aujourd’hui, le PDG par intérim de Parler, Mark Meckler, a déclaré que la version Web de Parler autoriserait le contenu qui n’est pas autorisé sur l’application iOS:

Tout ce qui est autorisé sur le réseau Parler mais pas dans l’application iOS restera accessible via nos versions Web et Android. C’est une solution gagnant-gagnant pour Parler, ses utilisateurs et la liberté d’expression.