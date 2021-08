Parler vert – L’Express Financier

Alors que l’Inde est l’une des rares nations qui sont sur la bonne voie pour respecter leurs engagements de Paris, c’est loin d’être suffisant.

Le sixième rapport d’évaluation du GIEC a déclaré un « Code rouge » pour l’humanité sur le changement climatique. L’augmentation de la température mondiale dépassera la barre des 1,5 °C (au-dessus des niveaux préindustriels) au cours des 10 à 20 prochaines années, bien que l’ambition de l’humanité en matière de réduction des émissions déterminera si cela peut être abaissé de manière significative au cours du reste du siècle. Gardez à l’esprit que, alors que l’Accord de Paris vise à maintenir l’augmentation de la température bien en dessous de 2°C d’ici 2100, l’« idéal » dont il a été question est de 1,5°C.

À titre de perspective, différents coins du monde sont déjà témoins d’événements météorologiques extrêmes alors que le réchauffement actuel est de 1,1 °C au-dessus des niveaux de 1850. Avec une augmentation de 1,5 °C, les vagues de chaleur extrêmes attendues tous les 50 ans dans un scénario sans chauffage se produiront 8,6 fois plus fréquemment. Et certains des effets du changement climatique seront irréversibles (fonte des neiges, élévation du niveau de la mer, acidification des océans à mesure que les niveaux d’oxygène baissent, etc.). La science du rapport est solide, et donc il ne peut y avoir de rejet de la faute sur d’autres facteurs – les facteurs anthropiques sont les plus grands contributeurs au changement climatique. En effet, l’activité humaine a poussé la planète au bord du précipice au cours des quatre dernières décennies, dont chacune est plus chaude que toute autre décennie depuis 1850 ; les océans étaient pour la dernière fois aussi acides il y a environ deux millions d’années.

Pour l’Inde, les implications sont graves : le GIEC prévoit que les précipitations extrêmes, les sécheresses et les vagues de chaleur en Asie du Sud deviendront beaucoup plus fréquentes qu’aujourd’hui avec le réchauffement croissant. Que le besoin d’efforts d’atténuation soit urgent est devenu quelque chose d’un cliché maintenant. Alors que l’Inde est l’une des rares nations qui sont sur la bonne voie pour respecter leurs engagements de Paris, c’est loin d’être suffisant.

Il y a beaucoup plus, en termes de transition énergétique, d’accompagnement des collectivités, etc. à faire. Cela dit, comme ce journal l’a souligné à plusieurs reprises, la responsabilité d’une action climatique significative repose clairement sur les pays développés et la Chine. Il ne s’agit pas de réduire le relâchement de l’Inde dans l’action climatique, mais le fait est que la célébration des objectifs nets zéro « agressifs » des États-Unis et de l’UE ignore deux faits : la voie à haute teneur en carbone qu’ils ont suivie pour atteindre leurs niveaux actuels de prospérité, dévorant une grande partie du budget carbone en cours de route, et qu’ils seront les principaux bienfaiteurs économiques du commerce des technologies vertes dont les pays en développement auront besoin pour décarboniser leurs économies de manière significative. En effet, un avenir plus équitable et plus vert nécessite que les économies occidentales – et la Chine – soient beaucoup plus ambitieuses quant à leurs objectifs de réduction des émissions.

Avec le prochain cycle de pourparlers sur le climat mondial prévu pour novembre de cette année, à Glasgow, l’Inde a du pain sur la planche. Il doit lutter contre la pression des économies développées qui se concentreront sur ses niveaux d’émission globaux actuels et il doit s’organiser pour extraire des engagements de réduction des émissions et de financement beaucoup plus concrets de la part des pays/blocs développés. D’un engagement de financement plus important et plus opportun par le biais du Fonds vert pour le climat à l’avancement de ses objectifs nets zéro, l’Inde doit tout mettre en œuvre. La trajectoire de décarbonisation de l’Agence internationale de l’énergie est révélatrice de l’action agressive nécessaire ; il devrait devenir le point de ralliement des pays en développement pour exiger davantage des pays riches.

