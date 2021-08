Parliament Row: une nouvelle vidéo montre des députés d’Oppn se bousculant avec des maréchaux, déchirant des papiers et grimpant sur des tables

in

La vidéo intervient alors que l’opposition accuse le gouvernement de réduire de deux jours la session de la mousson et de malmener ses députés pendant le tumulte de la Rajya Sabha. (Photo ANI)

Au milieu des bagarres entre le gouvernement et l’opposition au sujet de la session de la mousson écourtée et du tumulte de la Rajya Sabha mercredi, une séquence de vidéosurveillance de la Chambre haute a été diffusée aujourd’hui dans laquelle on peut voir les membres de l’opposition bousculer le personnel de sécurité.

Les protestations des membres de l’opposition se sont intensifiées lorsque le projet de loi pour la privatisation des compagnies d’assurances générales appartenant à l’État a été approuvé par la Chambre par un vote vocal au milieu des demandes de l’envoyer à un comité restreint.

La vidéo de 2 minutes 50 secondes montrait des députés de l’opposition brandissant des slogans au centre de la Chambre et des maréchaux, responsables de la sécurité du Parlement, essayant de les retenir. On peut également voir plusieurs membres de l’opposition déchirer des papiers et les jeter, tandis que l’un d’eux grimpe sur une table.

#REGARDER des images de vidéosurveillance montre des députés de l’opposition se bousculant avec des maréchaux au Parlement hier pic.twitter.com/y7ufJOQGvT – ANI (@ANI) 12 août 2021

