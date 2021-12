Parlons Britney Spears, Paris Hilton et Lindsay Lohan en 2021

Toujours en juillet, Paris a déclaré à Entertainment Tonight qu’elle était « si incroyablement fière » de son amie de longue date Britney « pour être si forte, utiliser sa voix, se défendre. Juste prendre le contrôle de sa vie. Je l’aime tellement et Je suis juste extrêmement fier. »

Il en va de même d’innombrables autres personnes après que Britney a témoigné devant le tribunal ce mois-ci sur les prétendues indignités qu’elle avait subies alors qu’elle était sous la coupe de son père co-conservateur, Jamie lances, un autre moment clé en autant de mois dans ce qui était devenu une lente combustion d’années d’un combat pour être libéré de l’arrangement qui était en place depuis 2008.

Les articles se demandant « est-ce l’année…? » n’est jamais passé de mode, mais avec Britney se produisant à guichets fermés à Las Vegas à partir de 2013, passer des vacances à Hawaï avec ses enfants et faire d’autres trucs apparemment normaux pour une pop-star, beaucoup pensaient juste (ou du moins espérait) que la tutelle la servait bien.

Mais ce n’est que cette année que le mouvement #FreeBritney a pris trop de vitesse pour être ignoré, d’abord grâce au spécial de février Framing Britney Spears, à propos de son ascension vers la gloire, de la manière ridiculement digne de sa carrière et de ses problèmes de santé mentale. dans les années 2000, et les fans passionnés qui avaient défendu sa cause comme la leur.