Parlons de John Walker dans Falcon and the Winter Soldier ⋆ .

John Walker pense non seulement qu’il sait ce qu’il fait, mais il s’insère également dans des situations qui n’ont pas besoin de son attention ou de ses capacités – donc, vous savez, comme un homme blanc. L’épisode de cette semaine de The Falcon and the Winter Soldier, intitulé «Le monde entier regarde», mettait en vedette Sam, Bucky et Zemo essayant de trouver Karli Morgenthau.

** Spoilers pour l’épisode “Le monde entier regarde »de Le faucon et le soldat de l’hiver. **

La dernière fois que nous avons vu Sam, Bucky et le baron Zemo, ils quittaient Madripoor et se dirigeaient vers l’endroit où ils pensaient que Karli Morgenthau serait après la mort de Donya Madani. La première fois que nous les voyons dans cet épisode, Bucky est toujours en conversation avec Ayo à propos de Zemo et leur donne un peu de temps pour obtenir plus d’informations sur Karli et ses allées et venues avant que Dora Milaje ne vienne pour Zemo.

Tout cela va bien jusqu’à ce que John Walker se présente. Cet homme qui se déguise avec le bouclier de Captain America pense que Sam et Bucky lui doivent toutes sortes de réponses ou d’explications, et comme ce sont des hommes assez gentils pour l’apaiser, ils laissent John Walker jouer pendant une seconde. Le problème est que c’est un homme fragile qui n’aurait pas dû recevoir ce bouclier en premier lieu, et donc maintenant il essaie de compenser son manque de capacités de la pire manière possible.

Le dernier que nous avons vraiment vu de John Walker, il parlait de la façon dont il avait fait le travail pour avoir le bouclier. Ce que cela signifie, je ne sais toujours pas, mais cette semaine, il a prouvé qu’il n’avait jamais mérité le bouclier et ne le fera jamais.

Tout au long de l’épisode, Walker et Lemar Hoskins se présentent pour essayer d’obtenir des «réponses» mais, en réalité, c’est juste Walker qui est agressif et Hoskins essaie parfois de le raisonner. Lorsque Sam progresse avec Karli, John s’insère dans la situation parce qu’il ne peut tout simplement pas faire confiance à Sam pour le faire, et cela finit par se retourner contre lui – mais pas avant que John Walker finisse par trouver l’un des derniers flacons de sérum de super-soldat. .

Plus tard, lorsque Dora Milaje se présente pour Zemo, Walker est à nouveau remis à sa place et a montré qu’il était juste un mec ordinaire qui n’est pas assez fort pour affronter les gens qu’il se bat. Donc, sa solution est de prendre l’un des sérums de super-soldat de Karli car, encore une fois, John Walker est le pire et trop fragile pour avoir le bouclier en premier lieu.

Il y a une comparaison dans cet épisode que j’ai adoré. Quand Zemo demande à Sam s’il prendrait le sérum si on le lui demande, il n’hésite pas. Il dit instantanément non. Lorsque Walker pose la même question à Hoskins, ils parlent tous les deux de la façon dont le monde serait meilleur s’ils avaient le sérum pendant leur tournée en Afganistan, et cela montre le genre d’homme que Sam est. Il est prêt à se battre au mieux de ses capacités sans utiliser quelque chose comme le sérum à son avantage.

Savez-vous pourquoi Steve Rogers a travaillé? Parce que ce n’était pas son objectif d’être fort. Il était toujours quelqu’un prêt à se battre, quel que soit son inconvénient, alors le sérum fonctionnait pour lui car il n’en avait pas besoin pour faire la bonne chose. Ce n’est clairement pas le cas avec John Walker.

Ce qui fait vraiment ressortir le fait que John Walker n’est pas un homme de confiance, c’est lorsque Sam et Bucky se rendent compte qu’il a pris le sérum. Sam va rencontrer Karli, et encore une fois, en rouleaux John Walker. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n’écoute pas. Cette fois, cependant, c’est John Walker ridé sur le sérum. Il arrive, ils commencent un gros combat avec les Flag-Smashers, et dans le feu croisé, Battlestar finit par être jeté dans un pilier et il semble que son cou soit cassé.

C’est vraiment un moment où Karli se rend compte que les choses sont allées trop loin, et tout le monde s’arrête alors que John va voir si Lemar est vivant ou mort et ressent son pouls. Bien qu’il n’y ait pas de confirmation claire de sa mort ou non, Walker déraille complètement deux secondes plus tard, il est donc prudent de dire que Lemar ne survivra probablement pas.

Ce que cela n’excuse pas, c’est que John Walker utilise alors le bouclier de Captain America pour assassiner littéralement un homme.

(Attention: l’image de John Walker tenant un bouclier sanglant est graphique.)

Cet épisode, à mon avis, a fait un excellent travail en montrant pourquoi un homme comme John Walker ne mérite jamais d’être un «symbole». Pour des gens comme lui, leur idée du pouvoir et du symbolisme est de s’élever au lieu d’utiliser ce pouvoir pour aider les autres et être une lueur d’espoir. Bien sûr, il y a probablement une partie de John Walker qui veut faire la bonne chose. Sa conversation avec Hoskins le prouve. Mais c’est complètement annulé par le fait qu’il jette tout cela et assassine un homme de sang-froid dans la rue avec le bouclier qu’il est censé défendre.

Chaque semaine, nous nous rapprochons de Sam Wilson qui reprend le bouclier. Je peux le sentir. Je sais que c’était un voyage pour lui en réalisant que le bouclier ne concernait pas l’héritage de Steve, mais c’est un symbole dont le monde a encore besoin, et j’espère que John Walker obtiendra tout ce qui lui arrive.

(image: Marvel Entertainment)

