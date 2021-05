Parlons des six grands plats à emporter

Eric Zeman

Les rendus de conception de Google Pixel 6 qui ont récemment été révélés sont quelque chose, n’est-ce pas? Avec les rendus du Pixel 6 et du soi-disant Pixel 6 Pro en circulation, nous avons une idée générale de ce qui pourrait être réservé aux fans de téléphones Google cet automne. Les rendus nous ont certainement donné beaucoup à réfléchir et à considérer. Voici ce que nous pensons.

Le Pixel 6 représente le plus grand changement de conception de l’histoire de la série

Bien qu’il existe certaines similitudes de base entre le Pixel 6 et les générations précédentes de pixels (pensez au jeu de couleurs noir et blanc), les nouveaux rendus montrent une rupture significative avec les conceptions du passé.

Les trois premiers téléphones à pixels avaient des panneaux arrière bicolores et des conceptions simples à caméra unique. Le Pixel 4 et le Pixel 5 se sont débarrassés de l’aspect bicolore au profit d’une seule couleur de panneau arrière et ont adopté des systèmes de caméra multi-objectifs de forme carrée. Le Pixel 6 n’a ni un look bicolore ni une bosse de caméra carrée. Au lieu de cela, nous avons trois couleurs et une bande de caméra qui va d’un côté à l’autre.

Le Pixel 6 est très Google-y et pourtant totalement différent de n’importe quel téléphone Google précédent.

Google a toujours été du genre à mélanger une petite touche de couleur. L’orange mélangé avec du noir et du blanc est très Google-y et pourtant toujours un look complètement différent.

Ces téléphones ont également des coins plus nets et un cadre en métal nu par rapport aux anciens téléphones Pixel, qui ont généralement une peinture assortie. Le Pixel 6 Pro, quant à lui, aurait un écran incurvé – une autre première pour la ligne Pixel.

Il est prudent de dire que la série Pixel 6 est un énorme changement de conception pour le géant de la recherche.

Il n’y a pas d’échappatoire à la bosse

Les bosses importantes de l’appareil photo sont devenues un élément de conception commun des smartphones phares modernes. Presque tous les appareils de haut niveau ont un grand module de caméra dominant le panneau arrière. Pensez au Samsung Galaxy S21 Ultra ou, par exemple, au Xiaomi Mi 11 Ultra, et vous comprendrez ce que je veux dire. Google semble être la proie du même problème, bien qu’il le gère différemment.

Dans ces rendus, nous voyons une bande surélevée qui s’étend d’un bord latéral à l’autre. Plusieurs lentilles sont situées à l’intérieur du bracelet. Il semble y avoir deux objectifs sur le Pixel 6 et trois objectifs – dont un périscope – sur le Pixel 6 Pro. Le passage à un système à trois objectifs pourrait être une mise à niveau sérieuse pour la gamme Pixel, qui depuis sa création a été limitée à une ou deux caméras arrière. Nous ne pouvons qu’espérer que Google modifie également le capteur principal sous ces objectifs.

C’est une belle rupture avec les formes carrées et rectangulaires des modules de caméra robustes d’aujourd’hui, même si la bosse est toujours là.

Le Pixel 6 correspond-il à Android 12?

Google a généralement fait un excellent travail en faisant correspondre l’apparence de son matériel à son logiciel. Les Pixel 3, 4 et 5, par exemple, étaient des appareils simplistes et fluides qui complétaient la conception matérielle de leurs versions Android respectives.

Il y a un look propre et presque utilitaire à ces rendus Pixel 6. Les téléphones Pixel de Google sont connus pour leur simplicité de conception, mais les bords plus durs des téléphones Pixel 6 ne se confondent pas nécessairement avec les coins arrondis visibles dans les éléments de l’interface utilisateur d’Android 12. Pensez aux nouvelles formes courbes du menu ou des notifications des paramètres rapides d’Android 12 et vous comprendrez ce que je veux dire.

D’un autre côté, j’aime le mélange de noir, de blanc et d’orange, mais Android 12 est tout à propos de “Material You”. Les palettes de couleurs du matériel et du logiciel dans les rendus pourrait correspond assez bien, mais tout dépendra des nuances que vous choisissez pour l’interface utilisateur rafraîchie d’Android. Il sera intéressant de voir comment Google correspond à d’autres coloris matériels avec cette palette de couleurs logicielle personnalisable.

Le Pixel 6 est-il trop générique?

Certains commentateurs ont appelé le Pixel 6 des conceptions «de troisième ordre» qui pourraient provenir de n’importe quel fabricant de téléphones. Les appeler des conceptions génériques et non Google-y est une question d’opinion, bien sûr, mais c’est une question qui ne tient pas compte de l’histoire complète de la ligne Pixel.

Le Pixel et le Pixel 2 étaient clairement des exercices de design industriel brut. Les deux étaient un méli-mélo de composants en métal et en verre et de formes de panneaux étranges qui ne s’accordaient pas nécessairement bien. Le Pixel était un peu plus cohérent que le Pixel 2 à mes yeux. Le Pixel 4 a pris les choses dans l’autre sens, simplifiant peut-être à l’extrême le look de la série avec son panneau arrière entièrement en verre. Si vous voulez regarder un téléphone générique, regardez le Pixel 4 ou le Pixel 5. Ces téléphones sont Google-y de la manière la plus intense possible.

Avec le Pixel 6, Google tire un Apple et pense différemment. Les Pixel 6 et 6 Pro peuvent avoir un aspect industriel de base, mais peu de téléphones mélangent les couleurs de cette façon. Je ne les qualifierais pas de trop génériques.

Pixel 6> Pixel 3, 4, 5

Robert Triggs / Autorité Android

Suivant la ligne de pensée du point précédent, les Google Pixel 3, 4 et 5 étaient des appareils trop simplistes qui avaient peu de personnalité. Peut-être que leur personnalité était qu’ils n’avaient pas de personnalité. Le Pixel 5 est pratiquement un pain de savon, avec ses bords arrondis et son design lissé. Ça pourrait être le téléphone d’un enfant. Cela ressemble à un tarif d’entrée de gamme à partir de 2017.

Le Pixel 4 était un téléphone 2019 de bout en bout. Son design montrait clairement que Google poursuivait Apple et le look emblématique de l’iPhone. Les choses qui l’ont révélé comme un iPhone en herbe comprenaient les rails latéraux incurvés, le panneau de verre arrière avec le module de caméra carré et le grand front pour accueillir le module de reconnaissance faciale.

Il s’agit d’une étape prometteuse par rapport aux conceptions précédentes de Pixel.

Le Pixel 3 tout en verre a été un désastre grâce à cette encoche vraiment moche de «baignoire» à l’avant. Je n’arrive toujours pas à me remettre à quel point ça avait l’air mauvais.

Ces rendus de conception de Pixel 6 nous en donnent un peu plus à regarder. Je ne les appelle pas les téléphones les plus beaux de tous les temps, mais je pense qu’ils sont un bon pas par rapport aux précédents modèles de Pixel.

Rappelez-vous: les rendus ne sont pas la vraie chose

La source des rendus les plus récents, Steve Hemmerstoffer (alias @OnLeaks), est un fuiteur assez fiable. Cela dit, il est tout aussi possible que nous examinions les premiers modèles qui ne sont pas à 100% définitifs. Google a encore le temps d’apporter des modifications à la palette de couleurs et aux autres facettes de la conception avant le début de la production.

De plus, les derniers rendus de conception du Pixel 6 proviennent de sources CAO. Aussi propres qu’ils en ont l’air, il est important de se rappeler que ce ne sont pas les vrais. Les rendus sont générés par ordinateur, pas des images réelles. Les téléphones ont tendance à avoir une meilleure apparence dans la vie réelle que dans les rendus, en particulier les rendus CAO. En d’autres termes, ne réservez pas le jugement final jusqu’à ce que nous ayons vu la vraie chose en personne.

Nous savons qu’environ 72% d’entre vous pensent que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont beaux. Comment pensez-vous que les nouveaux téléphones se comparent aux anciens appareils Pixel? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.