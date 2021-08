Parlons franchement du marketing par e-mail aux étudiants : d’un étudiant

introduction

Je vais être complètement honnête avec vous. Les étudiants détestent les e-mails. Ils redoutent de le vérifier. C’est une forme de communication avec leurs professeurs, leurs partenaires de projets de groupe et toutes ces listes auxquelles ils n’avaient pas l’intention de s’inscrire. Le courrier électronique n’est tout simplement pas amusant. Venant de quelqu’un qui vient de terminer quatre ans à l’université, nous n’aimons pas le courrier électronique.

De plus, tout le monde pense que les étudiants stéréotypés font la fête tout le temps, sautent des cours, dorment toute la journée et sont fauchés. Mais tout cela est-il vrai ?

Non. Les étudiants universitaires peuvent être un excellent marché démographique auquel vendre, et leur valeur à vie en tant que client pourrait s’avérer énorme. Alors, comment pouvez-vous amener des étudiants comme moi à ouvrir vos e-mails ?

De l’argent à dépenser

Selon College Marketing Group, les étudiants américains ont un pouvoir d’achat moyen de 417 milliards de dollars en mars 2019. Les étudiants vont à l’université et commencent à découvrir quels passe-temps ils aiment, quels aliments ils aiment et comment passer leur temps libre. . Cette étape expérimentale est parfaite pour votre marque, car les étudiants feront des tonnes ou des choix de marque pour la première fois. Si vous pouvez susciter leur intérêt à cet âge, ils pourraient être un client de valeur à vie.

Les étudiants dépensent leur argent dans plusieurs catégories non essentielles, comme les restaurants, la beauté, la mode, l’électronique, la musique live, les médias et la salle de sport. Si votre entreprise entre dans ces catégories, vous pourrez peut-être trouver de l’or.

Un étudiant typique passe 3 à 4 heures par jour à travailler en ligne. Avec de nombreux collèges passant aux options virtuelles, on estime maintenant qu’ils passent 8 à 10 heures par jour en ligne. C’est beaucoup d’immobilier pour les spécialistes du marketing par e-mail !

Comment se démarquer

Offres, coupons et remises

Les étudiants veulent un accord. Ils ne veulent rien payer au prix fort ! Vous devez donc être créatif avec vos remises et coupons. Grubhub a cette stratégie vers le bas. Ils offrent quotidiennement des coupons dans leurs e-mails et envoient souvent des e-mails la nuit. C’est parfait pour cibler les étudiants qui veulent qu’une collation de fin de soirée leur soit livrée.

Vous pouvez également leur envoyer des remises étudiantes par e-mail. Les fournisseurs de téléphonie, les sociétés de divertissement, les restaurants et les sociétés d’abonnement numérique les proposent tous.

Qu’est-ce que cela signifie? Jouez directement. Ne soyez pas tout compliqué. Les étudiants du Collège sont des acheteurs et des acheteurs avertis. Ils vérifieront vos commentaires, le trouveront moins cher si nécessaire, bénéficieront de la livraison gratuite et trouveront un ancien code de coupon (que vous avez oublié il y a des années) qui leur permettra de le vérifier à moitié prix !

Alors restez simple, restez réel et soyez honnête avec eux. Ils apprécieront !

Tous les collégiens ne sont pas pareils. Les étudiants de première année sont différents des seniors, les hommes sont différents des femmes et les étudiants studieux sont différents des étudiants non étudiants. Les étudiants internationaux ont également leurs propres préférences. L’origine ethnique, l’âge, le sexe, la richesse, l’implication sur le campus et la race jouent un rôle énorme dans les habitudes d’achat d’un étudiant.

Apple et Beats by Dre se sont associés pour cibler directement un certain groupe d’étudiants. Vous pouvez acheter un iPad ou un Mac pour vos devoirs et recevoir gratuitement une paire d’écouteurs Beats. C’est clairement pour les étudiants les plus avertis en technologie et les plus mélomanes.

Le meilleur moment pour envoyer aux étudiants est la nuit. C’est à ce moment que les étudiants sont les plus alertes. Les e-mails envoyés de 20 h 00 à minuit ont montré des taux de clics et d’ouvertures plus élevés pour ce groupe démographique. Un autre bon moment pour envoyer est tôt le matin et tard le soir. Une étude a rapporté que 70% des étudiants consultent leurs e-mails au lit.

Que font les collégiens toute la journée ? Certains peuvent dire dormir, mais les étudiants passent la majorité de leur journée à écouter et à participer à des conférences. Votre e-mail doit être la chose la plus éloignée d’une conférence, donc l’envoi en milieu de journée doit probablement être évité.

Gardez votre e-mail engageant, tout en ayant un simple appel à l’action. Vous serez sûr de voir des résultats. Un favori des fans est une roue promotionnelle qui offre une remise de 20 % ou 5 $ pour faire tourner la roue.

Conclusion

Si vous faites du marketing par courrier électronique aux étudiants, il est temps d’affiner vos stratégies et vos tactiques. Mettez vos coupons et vos offres en excès. Ciblez-les lorsqu’ils sont le plus susceptibles d’être réactifs, ou au moins lorsqu’ils sont éveillés !

Les étudiants universitaires constituent un groupe démographique important qui peut être très réactif à une publicité convaincante. Si vous comprenez qui sont les étudiants et ce qu’ils veulent, vous pourrez maximiser leur valeur à vie, façonner la notoriété de leur marque et exploiter un marché supérieur avec une valeur à vie potentiellement énorme.

Article original trouvé ici.