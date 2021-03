Parme marque trois points après avoir battu l’AS Roma 2-0

14/03/2021 à 17:05 CET



Le Parme a gagné 2-0 à Rome lors de la réunion tenue ce dimanche dans le Ennio Tardini. Le Parme Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait 3-3 lors du dernier match joué contre le Fiorentina. Du côté des visiteurs, le AS Roma il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Gênes à la maison et Fiorentina à l’extérieur, 1-0 et 1-2 respectivement. Avec cette défaite, l’équipe romaine a été placée en cinquième position après la fin du match, tandis que le Parme est dix-neuvième.

Le match a bien débuté pour l’équipe locale, qui a inauguré la lumière avec un but de Valentin mihaila à 9 minutes. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

La seconde moitié de la confrontation a commencé de manière favorable pour la Parme, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival grâce à un but du point de penalty de Hernani à la 55e minute, mettant fin au duel avec un score final de 2-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Parme a donné accès à Joshua Zirkzee, Alberto Grassi, Vincent Laurini Oui Yann Karamoh pour Graziano pelle, Hernani, Andrea Conti Oui Valentin mihaila, tandis que le Rome a donné accès à Bryan Cristante, Carles Perez, Bryan Reynolds, Amadou Diawara Oui Borja Mayoral pour Marash Kumbulla, Pierre, Bruno Peres, Gonzalo villar Oui Lorenzo Pellegrini.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, trois pour Yordan osorio, Hernani Oui Alberto Grassi, de l’équipe locale et trois pour Bruno Peres, Lorenzo Pellegrini Oui Edin Dzeko, de l’équipe visiteuse.

Après la conclusion de ce match lors de la 27e journée, le Parme a été placé en dix-neuvième position avec 19 points, occupant une place de descente en deuxième division, tandis que le AS Roma il est à la cinquième place avec 50 points, avec une place d’accès à la Ligue Europa.

Au prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront dans leur fief. Le Parme fera face au Gênes tandis que le AS Roma le fera contre lui Naples.