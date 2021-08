Parmi les créateurs américains, le mode “Imposteurs” de Fortnite est une copie en gros

TL;DR

Les membres d’Innersloth disent que le mode “Imposteurs” de Fortnite est presque une copie directe de Among Us. Cela inclut non seulement le gameplay, mais aussi les termes, les thèmes et la conception de la carte. Il n’y a aucun signe immédiat d’un procès, et certains à Innersloth ont proposé de collaborer avec d’autres studios.

Un nouveau mode temporaire “Imposteurs” dans Fortnite d’Epic Games provoque la frustration parmi les développeurs de Among Us, Innersloth, qui soutiennent qu’il s’agit d’une copie non inventive de leur propre jeu de déduction sociale.

Comme parmi nous, Impostors a la plupart de ses joueurs accomplissant des tâches tandis qu’une poignée d’infiltrés – littéralement appelés «imposteurs» dans les deux titres – tentent de les tuer ou de les saboter. Les similitudes s’étendent aux réunions, au vote pour détecter les suspects et même à un menu de discussion rapide qui n’existait pas auparavant dans Fortnite. Victoria Tran, directrice de la communauté d’Innersloth, s’est adressée à Twitter pour dire que cela ne la dérangeait pas de copier les mécanismes de jeu d’Epic, mais que la société aurait dû au moins utiliser «des thèmes ou une terminologie différents».

comme les mécaniques de jeu bien, ceux-ci ne devraient pas être gardés, mais à tout le moins, même des thèmes ou une terminologie différents rendent les choses plus intéressantes? ??

Le programmeur Gary Porter a accusé Epic d’avoir copié la carte la plus célèbre de Among Us, Skeld, en retournant simplement quelques éléments pour la rendre différente. Le co-fondateur d’Innersloth, Marcus Bromander, a fait écho à Tran en suggérant qu’Epic aurait dû “mettre 10% d’efforts en plus” dans sa rotation sur le modèle de gameplay.

Innersloth n’a pas menacé de poursuites judiciaires, mais des personnes comme Tran et un autre collègue, Calum Underwood, ont proposé de collaborer avec des studios envisageant d’adopter un gameplay similaire.

Il n’est pas clair qu’un procès aurait une chance devant un tribunal, de toute façon. Epic dispose de centaines de millions de dollars pour se défendre, et Among Us est lui-même calqué sur d’autres jeux de déduction sociale comme Mafia/Werewolf, qui remonte à 1986.

Que pensez-vous de toute cette situation ? Est-il juste de copier un jeu à ce niveau ou Epic était-il hors de propos ?