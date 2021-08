Parmi les développeurs américains déçus qu’il n’y ait pas eu de collaboration avec Epic sur le mode Fortnite Impostors

Fortniteest nouveau Parmi nous-mode inspiré, Imposteurs, a été mis en ligne et le personnel de IntérieurParesse déplorer que Épique jamais demandé au studio de travailler sur une collaboration.

Fortnite Impostors est étrangement similaire au jeu indépendant à succès qui a pris d’assaut le monde l’année dernière, Among Us. Dans le nouveau mode de Fortnite et le succès international d’InnerSloth, des équipes de joueurs travaillent ensemble pour éliminer tout le monde ou déterminer qui ment.

Les similitudes – et le fait qu’Epic ait choisi de s’appuyer sur le succès de Among Us sans la contribution de l’équipe d’InnerSloth – n’ont pas particulièrement bien plu au personnel du studio indépendant. Certes, ce qu’a fait Parmi nous n’est pas particulièrement nouveau, mais quand vous regardez le style, la convention de nommage et l’ambiance générale du mode Imposteurs, tout se révèle un peu sus.

La directrice de la communauté Among Us, Victoria Tran, a déclaré sur Twitter que « ça aurait été vraiment, vraiment cool de collaborer ».

comme les mécanismes de jeu bien, ceux-ci ne devraient pas être gardés, mais à tout le moins, même des thèmes ou une terminologie différents rendent les choses plus intéressantes? ?? – Victoria Tran 🧋 (@TheVtran) 17 août 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

“Je pense que cela me frappe particulièrement durement aujourd’hui à cause de tous les trucs de donjon bf, plus ça, et ça me frappe si étrangement parce que ça ressemble exactement à être une femme/POC dans la technologie”, a poursuivi Tran. “Cela ressemble à un ‘lol à quoi ça sert’ impuissant de créer nos propres histoires/contenus.”

Et ce n’est pas seulement Tran qui ressent cela non plus. Le programmeur d’Innersloth, Adriel Wallick, a tweeté quelques commentaires, bien que ceux-ci soient un peu plus subtils dans leur approche (merci, PC Gamer).

Quoi qu’il en soit – je me sens juste assez déçu aujourd’hui. Tout dans le monde semblait déjà insurmontable, alors ce n’était qu’un autre rappel amusant de combien nous sommes vraiment petits. – Adriel Wallick (@MsMinotaur) 17 août 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

PC Gamer note également que Tran a déclaré, dans une réponse à un DM Twitter, qu’InnerSloth n’avait pas du tout travaillé avec Epic sur le mode “bien que nous aurions aimé le faire et l’avons découvert en même temps que tout le monde”. Apparemment, Tran et son équipe “travaillent sur des collaborations vraiment sympas avec d’autres développeurs indépendants”, au moins.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies