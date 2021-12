Rihanna et Taylor Swift : parmi les « femmes les plus puissantes » | Instagram

Récemment, il a été révélé que les chanteuses Rihanna et Taylor Swift Elles font partie des « Femmes les plus puissantes » selon Forbes, un titre sans aucun doute assez admiré.

Il y a beaucoup de femmes dans l’industrie de la musique qui pourraient être qualifiées de « puissantes » selon la définition du mot.

Billie Eilish a utilisé son influence pour amener un créateur de mode de haut niveau à s’engager à mettre définitivement fin à l’utilisation de la fourrure, par exemple.

Mais pour Forbes, l’argent c’est le pouvoir. Et à cause de ça, Forbes a inclus Beyoncé, Rihanna et Taylor Swift dans une liste des 100 femmes les plus puissantes de l’année.

Au numéro 68 sur la liste se trouve Rihanna, et selon Forbes, son ajout à leur rafle est dû au succès de sa ligne de cosmétiques Fenty Beauty, qui a également fait d’elle une récente milliardaire.

Beyonce a suivi Rihanna sur la liste au n ° 76 et Forbes l’a nommée puissante en raison du succès de sa tournée « On The Run II » avec Jay-Z, qui, selon eux, a rapporté un total de plus de 250 millions de dollars.

Pour sa part, Swift a atterri peu derrière Beyonce au n ° 78 grâce à son processus de réenregistrement de ses albums et à son 10e album numéro un dans les flux.

Et la vérité est que les trois artistes sont en bonne compagnie dans la longue liste de Forbes.

Certains autres noms figurant sur la liste ont un pouvoir politique et financier, comme MacKenzie Scott, qui a reçu 25 % des actions d’Amazon par son ex-mari Jeff Bezos ; ou Kamala Harris qui a également fait la liste pour son rôle historique en tant que vice-président.

De plus, Reese Witherspoon et le nouveau-né milliardaire Rihanna sont devenus les talents féminins les mieux rémunérés dans leurs arènes respectives en faisant de gros paris qui ont remodelé les récits, changé les modèles commerciaux traditionnels et établi de nouvelles normes de l’industrie.

D’autre part, l’investisseur superstar Cathie Wood (53 ans), fondatrice d’Ark Invest, s’est créé un pouvoir unique grâce à ses prédictions prophétiques et sa capacité à détecter les avancées technologiques de demain, comme les premiers investissements dans Bitcoin et Tesla.

Parmi les autres visages familiers, citons l’animatrice de talk-show Oprah Winfrey (23 ans), la reine Elizabeth (70 ans) et Serena Williams (85 ans).