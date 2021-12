Parmi les prix PS4 de l’édition console parmi nous et comment acheter des bonus Crewmate

Among Us Console Edition devrait sortir très bientôt sur PS4 et PS5 et les fans pourront l’acheter pour un prix modique à moins qu’ils ne souhaitent les bonus du package Crewmate.

Le titre d’InnerSloth a été massivement populaire au cours des deux dernières années et il arrive enfin sur Xbox et PlayStation demain. C’est le même jeu que la communauté PC a régulièrement apprécié, mais il y aura quelques incitations intéressantes telles que des skins exclusifs.

Les joueurs de Sony pourront se déguiser en icône de la meilleure exclusivité de la PS5 à ce jour et cela se produira demain.

Combien coûte Parmi nous sur PS4 ?

Aucun prix officiel n’a été révélé pour Among Us Console Edition sur PS4 et PS5, mais il devrait coûter environ 4,19 £.

C’est le prix du jeu sur la boutique Microsoft. Certaines personnes se demandaient si le jeu serait gratuit, mais ce luxe n’est réservé qu’aux joueurs mobiles.

Bien qu’il soit gratuit sur Android et iOS, les petits caractères sont que vous devez acheter des skins et des cosmétiques.

En dehors des copies numériques, il existe des éditions physiques disponibles avec le package Crewmate au prix de 27,99 £. Une édition imposteur arrivera également en mars 2022 pour 44,99 £.

Quand est-ce que Among Us sort sur PS4 ?

Parmi nous sortira sur PS4 et PS5 à 11h00 PT, 14h00 ET et 19h00 GMT le 14 décembre.

Toutes les heures ci-dessus sont confirmées sur le site Web de PlayStation. C’est un lancement plus tardif que la sortie habituelle de minuit, mais au moins vous pourrez jouer au jeu très bientôt.

Lorsqu’il arrivera sur PlayStation, il comportera des skins exclusifs Ratchet et Clank. Ceux-ci incluent des oreilles Lombax ainsi qu’un mignon Clank qui vous suivra sur la carte.

Où acheter

Vous pourrez acheter l’édition console d’InnerSloth sur la boutique PSN le 14 décembre.

Il existe des éditions physiques que vous pouvez acheter ainsi que dans des endroits comme GAME. Vous trouverez ci-dessous tous les bonus fournis avec le package Crewmate :

Jeu de base et tous les éléments DLC Airship, Polus et MIRA HQ Skins Hamster Pet, Bedcrab Pet, Brainslug Pet, Stickmin Pet et Mini Crewmate Contenu téléchargeable exclusif au détail Étui lenticulaire 3D par Hannako Lambert à Dual Wield Studio Impostor Syndrome Feuille d’autocollants par Alyssa Herman 1 des 12 cartes d’accès holographiques spéciales Mira HQ par Hannako Lambert à Dual Wield Studio Folded Skeld Map Poster conçu par Cannon Kissane Code échangeable pour 6 fonds d’écran PC/téléphone par Amy Liu à Innersloth

Quant à l’édition Imposter, elle sera disponible en mars 2022 pour fournir les éléments suivants :

Contenu téléchargeable exclusif au détail SteelBook en édition limitée par Hannako Lambert chez Dual Wield Studio Impostor Syndrome Feuille d’autocollants par Alyssa Herman 1 des 12 cartes d’accès holographiques spéciales Mira HQ par Hannako Lambert chez Dual Wield Studio Affiche de carte pliée Skeld conçue par Cannon Kissane Code échangeable pour 6 PC /Fonds d’écran pour téléphone par Amy Liu chez Innersloth Crewmate vs Impostor Lanyard par Hannako Lambert chez Dual Wield Studio Purple Crewmate Plush par Hannako Lambert chez Dual Wield Studio Spinning Into Space Enamel Spinner Pin par Cynthia Her Crewmate Fleece Blanket par Hannako Lambert chez Dual Wield Studio Red Impostor Bonnet par Hannako Lambert chez Dual Wield Studio Edition Limitée Ejected Edition Box

