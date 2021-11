Parmi nous, 4 nouveaux rôles ont été ajoutés ! | Actualités GS – Actualités GS

Among Us a publié une nouvelle mise à jour appelée Cosmicube Update qui présente un magasin, de nouveaux objets cosmétiques, des réalisations, un système d’XP et quatre nouveaux rôles que les joueurs peuvent choisir. Chaque rôle offre des capacités uniques telles que le scientifique qui peut examiner les signes vitaux à tout moment ainsi que l’ingénieur qui peut également s’exprimer librement.

Fornite a également publié son patch du 9 novembre qui remplacera le pistolet standard par le pistolet de combat plus costaud et donnera également un bon buff au fusil latéral. Attendez-vous à ce que les choses s’accélèrent dans les jours à venir, alors que nous continuons à nous préparer à une sorte de confrontation avec la Cube Queen.

Plus loin dans la vidéo, Persia explique également comment vous pouvez obtenir gratuitement la trilogie Assassin’s Creed Chronicles via Ubisoft Connect PC et le programme de speedrunning AGDQ 2022 récemment publié.