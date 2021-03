Parmi nous, Airship Map obtient enfin une date de sortie

Le 31 mars commence à se racheter comme peut-être pas un jour terrible pour les joueurs après tout: c’est peut-être le jour où Mario meurt enfin pour toujours, mais c’est aussi la date à laquelle la nouvelle carte Airship de Among Us sera enfin ajoutée au jeu.

Comme annoncé par le compte Twitter officiel de Among Us, et détaillé plus loin dans le blog Innersloth Dev, la carte Airship ajoutera de nouvelles tâches, échelles, fonctionnalités et modération, ainsi que des chapeaux gratuits pour «être si patient avec nous».

Hannako Lambert / Innersloth

Le blog des développeurs répond également à quelques questions que la communauté pourrait se poser, telles que « Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? » et « pourquoi n’avez-vous pas simplement embauché plus de personnes? ».

«Parmi nous, personne ne s’attendait à la popularité, et assez tard en 2020 aussi … Nous avions déjà considéré le jeu comme terminé et nous étions passés à autre chose. […] Parce que notre jeu est multiplateforme, cela signifie que TOUT doit fonctionner sur autant d’appareils que possible. «

La maintenance, les tests et l’extinction générale du feu qui accompagnent un jeu en ligne extrêmement populaire prend beaucoup de temps, et bien qu’Innersloth ait récemment embauché quelques personnes – la directrice de la communauté Victoria Tran et le programmeur Adriel Wallick – elles ne le font pas. veulent embaucher « une tonne de personnes » parce qu’ils apprécient leur « dynamique proche du studio », et en plus, comme ils le disent, « plus le groupe est grand, plus vous rencontrez de problèmes ». De plus, ils veulent offrir à leurs employés tous les avantages dont ils ont besoin, et c’est leur priorité.

Cependant, ils ont apporté une aide extérieure, en particulier avec les serveurs et le port Switch, ainsi que pour le merch, le juridique, la comptabilité et les ressources humaines. Spoilers: les développeurs de jeux ne sont pas toujours bons à faire tout eux-mêmes!

Innersloth

Encore plus stressant est l’équipe parmi nous qui doit faire face à des batailles juridiques concernant de faux produits dérivés parmi nous et l’utilisation illégale de leur adresse IP, ce qui ralentit ce dont une si petite équipe est capable.

Mais sur la nouvelle carte elle-même: Innersloth l’appelle sa « plus grande » carte, et avec l’ajout de nouvelles choses et de nouveaux outils de modération, ce sera un processus beaucoup plus agréable pour les personnes qui jouent au jeu, qui pourront signaler des personnes . Vous pourrez également choisir dans quelle pièce vous commencez au début d’un jeu, pour UNE PUISSANCE TACTIQUE ULTIME.

Cependant, il reste un mystère: pourquoi le compte Among Us a-t-il tagué l’artiste? Hannako Lambert dans le tweet? Il semble que Lambert, qui a déjà réalisé du fan art Among Us (que le compte Among Us a retweeté), a été chargé de dessiner l’art pour l’annonce, en disant: « dessiner des mèmes suscitera toujours de la joie« Comme c’est cool!

Le dirigeable sera disponible sur toutes les plateformes le 31 mars.

