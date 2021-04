Parmi nous arrive sur PS4 et PS5 plus tard cette année

Avant que Ratchet and Clank: Rift Apart ne monte sur scène lors du livestream State of Play d’aujourd’hui, il a été révélé que Among Us arrivera sur PS4 et PS5 plus tard cette année.

Les versions PS4 et PS5 comprendront une peau, un chapeau et un animal de compagnie exclusifs à Ratchet et Clank. Il proposera également le cross-play et le multijoueur en ligne (bien sûr) selon le développeur. De nouveaux contenus sont constamment ajoutés car le studio souhaite soutenir Among Us pendant très longtemps.

Le jeu de déduction sociale est devenu incroyablement populaire en 2020, près de deux ans après sa sortie initiale. C’est devenu un tel succès que le studio a annulé une suite en faveur du soutien du premier jeu. C’est déjà l’un des meilleurs jeux Android disponibles et il semble qu’il pourrait également devenir l’un des meilleurs jeux PlayStation.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Bien que la version mobile soit gratuite, elle coûte généralement 5 $ sur PC et Nintendo Switch. Il est probable que cela coûtera 5 $ sur PlayStation également, mais le développeur Innersloth n’a pas précisé. Comme l’a dit Innersloth, parlez-en à vos amis et parlez-en à vos ennemis afin que vous puissiez tous vous amuser bientôt.