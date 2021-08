Parmi nous : comment précommander des exemplaires physiques et des éditions collector

Quoi de plus amusant que de se retrouver avec un groupe d’amis, de passer du temps ensemble dans l’espace et d’être un imposteur qui tue tout le monde à bord du vaisseau ? Parmi nous est un jeu de société avec un style artistique mignon où les joueurs travaillent tous ensemble pour faire fonctionner le navire, essayant d’accomplir toutes les tâches, mais un ou deux joueurs sont un imposteur qui sabote les tâches et tue les autres coéquipiers. Les coéquipiers doivent terminer les tâches ou trouver le ou les imposteurs avant qu’il ne soit trop tard.

Ce jeu a vraiment décollé pendant la quarantaine et est passé d’un simple jeu d’ordinateur à un jeu multiplateforme bien-aimé et développé. Bien que la date de sortie officielle de la copie physique du jeu n’ait pas encore été annoncée pour la Nintendo Switch, elle devrait sortir en 2021. Si vous souhaitez ajouter ce jeu addictif à votre collection de jeux indépendants pour Nintendo Switch, vous avez quelques options lorsque vous précommandez Among Us pour votre Switch.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Sauter à:

Précommandez parmi nous : édition Crewmate

Source : Innersloth

Alors que la copie numérique de Among Us est sortie sur Switch depuis un certain temps maintenant, si vous préférez une copie physique et que vous voulez juste le jeu de base, c’est en route ! Lorsque vous obtenez l’édition Crewmate de leur jeu physique, vous obtenez également un DLC comprenant tous les skins Airship, Polus et MIRA HQ, hamster, bedcrab, brainslug, stickmin et mini packs d’animaux de compagnie, ainsi que certains DLC exclusifs au détail. Il est également livré avec des extras physiques amusants comme une coque de téléphone, des autocollants, l’une des douze cartes d’accès holographiques MIRA HQ à collectionner, une affiche de carte Skeld et un code pour six fonds d’écran pour votre téléphone ou votre PC.

Parmi nous : édition Crewmate

Procurez-vous une copie physique de ce jeu de société populaire et obtenez également tous les DLC et quelques extras en dehors du jeu !

Précommandez parmi nous : édition imposteur

Source : Innersloth

Les extras continuent d’arriver lorsque vous précommandez Among Us: Impostor Edition. Obtenez toutes les mêmes choses que vous obtenez dans l’édition Crewmate plus une lanière de coéquipier contre un imposteur, une peluche d’un coéquipier violet, une épingle en émail, et le tout est livré dans une boîte en édition limitée Impostor Edition.

Parmi nous : édition imposteur

Être un imposteur a ses avantages. Vous obtenez tout ce que l’édition Crewmate obtient et un peu plus ! Tous vos goodies sont livrés dans une boîte en édition spéciale.

Précommandez parmi nous : édition éjectée

Source : Innersloth

Pour compenser le fait d’avoir été jeté hors du navire par vos coéquipiers, la précommande de Among Us: Ejected Edition offre le plus d’avantages. Avec cette édition, vous obtenez tout dans la boîte de l’édition Impostor, plus une couverture en polaire de membre d’équipage et un bonnet d’imposteur rouge à l’intérieur de votre boîte en édition limitée Ejected Edition. Peut-être qu’ils vous garderont au chaud pendant que vous flotterez dans les vastes vides de l’espace.

Parmi nous : édition éjectée

Si vous avez été éjecté, ces suppléments Ejected Edition peuvent vous aider à rester au chaud. Obtenez un chapeau et une couverture cool Among Us lorsque vous précommandez Among Us : Ejected Edition !

Que vous souhaitiez simplement aider les développeurs à développer leur jeu et à obtenir le jeu avec le DLC ou si vous êtes un super fan à la recherche d’un butin avec votre précommande, il existe un package pour vous. À l’heure actuelle, la date de sortie officielle de ces jeux physiques et de leurs packages n’a pas été annoncée mais est prévue pour 2021. Au fur et à mesure que nous aurons plus d’informations à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous mettre à jour.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.