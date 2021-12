Parmi nous: Crewmate Edition obtient une nouvelle date de sortie avant les vacances en Amérique du Nord

Image : Innersloth

Parmi nous a émergé comme un succès retentissant en 2020 et a poursuivi sur cette lancée cette année, avec des mises à jour et des versions fréquentes sur davantage de plates-formes – y compris Switch fin 2020, bien sûr. Compte tenu de ses origines modestes, il a également connu une expansion rapide des marchandises, et la première des éditions physiques du collectionneur est également en cours de déploiement.

Parmi nous : Crewmate Edition a toujours été fixé au 14 décembre en Europe, mais était attendu en Amérique du Nord en janvier. La bonne nouvelle est que le développeur Innersloth, ainsi que ses partenaires de Maximum Games et Dual Wield Studio, ont pu avancer la sortie nord-américaine au 21 décembre, donc les précommandes devraient arriver à temps pour Noël.

Pour rappel, cette édition coûte 29,99 $ / 27,99 £ / 32,99 € et est livrée avec les goodies suivants.

Parmi le jeu de base américain et tous les éléments DLC : les skins Airship, Polus et MIRA HQ, ainsi que les packs Hamster Pet, Bedcrab Pet, Brainslug Pet, Stickmin Pet et Mini Crewmate Contenu téléchargeable exclusif au détail Étui lenticulaire 3D Feuille d’autocollants pour le syndrome de l’imposteur par Alyssa Herman 1 de 12 cartes d’accès holographiques spéciales Mira HQ par Hannako Lambert et PuffballsUnited Folded Skeld Map Poster par Cannon Kissane Code échangeable pour 6 fonds d’écran PC/téléphone par Amy Liu

Si vous souhaitez en obtenir une copie, vous pouvez pré-commander sur Maximum Games Store.

Espérez-vous trouver cela dans votre bas de fête?