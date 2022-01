Parmi nous était le jeu PlayStation le plus téléchargé en décembre

L’enthousiasme autour de Among Us est fort depuis quelques années maintenant, et il ne semble pas ralentir du tout.

Sur le blog PlayStation, Sony a révélé les jeux les plus téléchargés sur PS5 et PS4, et il semble que Among Us règne toujours en maître dans le genre de la déduction sociale. Il vient juste d’arriver sur les consoles PlayStation le mois dernier.

La PS5 a à peine un an, mais il y a déjà pas mal de grands jeux sur la console, dont certains ont figuré parmi les meilleurs téléchargements du mois dernier.

Les 15 jeux les plus téléchargés sur PS5 en décembre étaient :

Parmi nous Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Vanguard Five Nights at Freddy’s: Security Breach NBA 2K22 Madden NFL 22 Battlefield 2042 Assassin’s Creed Valhalla Kena: Bridge of Spirits It Takes Two FIFA 22 Far Cry 6 Marvel’s Guardians of the Galaxy Ghost de Tsushima Director’s Cut Deathloop

Pendant ce temps, les résultats ne sont que légèrement différents sur la console PlayStation beaucoup plus ancienne (mais non moins pertinente). Compte tenu du nombre de jeux incroyables sur PS4, il n’est pas surprenant que des tas de gens y jouent encore ces jours-ci.

Les 15 jeux les plus téléchargés sur PS4 en décembre étaient :

Parmi nous Call of Duty: Vanguard Grand Theft Auto V Madden NFL 22 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Marvel’s Spider-Man: Édition Jeu de l’année NBA 2K22 Five Nights at Freddy’s: Security Breach Minecraft FIFA 22 The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2 Battlefield 2042 Jump Force Call of Duty: Modern Warfare

Entre le crossover de League of Legends et le fait d’être désormais un sommet des charts PlayStation, tout le monde est toujours amoureux de Among Us.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.