Parmi nous, Final Fantasy 13-2, Stardew Valley, plus à venir sur Xbox Game Pass

Le premier tour de Pass de jeu Xbox les titres de décembre ont été annoncés et les choses démarrent demain, le 2 décembre, avec sept jeux abandonnés.

Le premier est le titre du premier jour ENCLUME pour console et PC. Dans le jeu, vous faites partie d’une agence appelée Ancient Vault Investigation Lab (ANVIL) qui recherche les vestiges de civilisations extraterrestres à travers l’univers. En tant que Breaker, vous rechercherez dans les galaxies d’anciens coffres extraterrestres, et chaque galaxie se compose de planètes aléatoires et de monstres uniques. En les battant et en ouvrant ces coffres, vous pourrez utiliser les pouvoirs cachés à l’intérieur.

Aux côtés d’ANVIL vient Archvale pour le cloud, la console et le PC. Un autre jour du titre Game Pass, Archvale est une affaire d’action parsemée de balles avec des éléments RPG où vous maîtriserez les armes et les compétences nécessaires pour vaincre divers ennemis situés dans un monde en constante évolution. Ce n’est qu’en conquérant ces forces du mal que vous découvrirez la vérité sur le légendaire Archvale.

Le 2 décembre sera également le suivi de Final Fantasy 13, Final Fantasy 13-2 pour console et PC. Aux côtés du titre Square Enix se trouve ce qui sera certainement une entrée relaxante pour le Game Pass, Simulateur de tonte de pelouse. Si vous envisagez de tondre les pelouses dans la grande campagne britannique, c’est bien. Il arrive sur le cloud, la console et le PC. Vallée des étoiles arrivera également le 2 décembre pour les mêmes plateformes.

Bandits en caoutchouc sort le premier jour le même jour pour le cloud, la console et le PC. Dans ce beat’em up bagarreur multijoueur, vous essayerez de voler, d’écraser et de récupérer autant d’argent que possible grâce à des combats basés sur la physique. Vous devrez esquiver les pièges, frapper les bandits rivaux et fuir la police afin de réussir le casse parfait. Attendez-vous à manier des armes farfelues et vous pouvez choisir parmi des personnages criminels plutôt intéressants.

L’atterrissage final du jeu demain, le 2 décembre, est un titre de stratégie au tour par tour Warhammer 40,000 : secteur de bataille pour le cloud, la console et le PC.

Le 7 décembre Simulateur de commerce d’organes Space Warlord vient à Game Pass pour le cloud, la console et le PC en un jour. Dans celui-ci, vous vendrez et échangerez des organes à divers clients. Dans le processus, vous devrez également effectuer certains exploits comme empêcher les organes de sangsues de vampire de dévorer les marchandises à l’intérieur de votre soute, apprendre à Fleshty le bonhomme de neige à aimer, et plus encore. Cela nous semble assez intéressant.

Le 8 décembre est un jeu qui n’a pas besoin d’être présenté : Halo infini. Vous pourrez le télécharger pour le cloud, la console ou le PC.

Le lendemain, 9 décembre, verra One Piece Pirate Warriors 4 arrivent sur le service pour le cloud, la console et le PC. Vous y combattrez des hordes d’ennemis, vous aventurerez avec des alliés de confiance et vivrez une action tirée directement de l’anime.

Le 14 décembre, vous pourrez saisir Extraterrestres : Fireteam Elite pour le cloud, la console et le PC, et Parmi nous arrivera également sur le service ce même jour pour console.

Plus de jeux à venir au service signifie que certains partiront. Vous aurez jusqu’à 15 décembre pour attraper les jeux suivants avant qu’ils ne disparaissent: Beholder, The Dark Pictures: Man of Medan, Guacamelee 2, Wilmot’s Warehouse, Unto The End et Yooka-Laylee and the Impossible Lair.