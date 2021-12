Parmi nous, heure de sortie de la console, prix du Game Pass et actualités VR

La date et l’heure de sortie de l’édition console Among Us sur PS4, PS5 et Xbox Game Pass sont presque là et elles arrivent également en VR.

Le jeu de détective d’InnerSloth a été l’un des plus populaires au cours des deux dernières années. C’était autrefois le jeu le plus populaire de tous les temps en ce qui concerne les joueurs mensuels, et enfin les utilisateurs de consoles peuvent découvrir son éclat simple.

De nombreux jeux multijoueurs populaires ont essayé de reproduire son format, mais les fidèles de Sony et de Microsoft pourront jouer à l’original demain.

À quelle heure sort l’édition console de Among Us ?

La date et l’heure de sortie de l’édition console Among Us sur PS4 et PS5 sont 11h00 PT, 14h00 ET et 19h00 GMT le 14 décembre.

Toutes les heures ci-dessus sont confirmées sur le site Web de PlayStation. Quant à Xbox One et Series X, aucune heure de lancement n’a été partagée mais elle devrait être la même.

Vous pouvez le pré-commander sur le Microsoft Store à 4,99 £ dès maintenant, mais les fidèles de Microsoft peuvent également l’obtenir gratuitement.

Est parmi nous sur Xbox Game Pass ?

L’édition console Among Us est disponible sur Xbox Game Pass à partir du 14 décembre.

C’est un autre titre de lancement d’un jour dans ce qui a été une année incroyable pour le service d’abonnement de Microsoft. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez vous inscrire au prix mensuel de 7,99 £ ou 10,99 £.

Le phénomène InnerSloth est disponible sur Game Pass pour PC depuis 2020, mais c’est la première fois qu’il rejoint Xbox One et Series X/S.

Date de sortie de la réalité virtuelle

Il n’y a pas de date de sortie pour la sortie de la version VR du jeu.

Parmi nous, la VR a été annoncée aux Game Awards 2021 et a réussi à aiguiser l’appétit de tous les fans. Il sera disponible sur la boutique Oculus Quest et constituera une expérience complètement distincte avec son propre gameplay et son propre multijoueur.

