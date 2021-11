Parmi nous, la diffusion en direct d’une réunion d’urgence révèle de nouveaux rôles, produits cosmétiques et achats intégrés

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Lors d’une première en direct de cinq minutes le 9 novembre, les développeurs de Among Us, Innersloth, ont révélé au grand public la dernière mise à jour de leur jeu :

La mise à jour de Cosmicube!

Les Cosmicubes vous donnent accès à ce qui est fondamentalement un système de déverrouillages en branches, un peu comme un arbre de compétences :

« Cosmicubes: cubes cosmétiques spéciaux contenant des objets thématiques que vous débloquez via un chemin de branchement. Ces articles ont tendance à être plus spéciaux ou détaillés. Différents Cosmicubes sont achetés à l’aide de Haricots ou d’Étoiles, mais leur contenu ne peut être débloqué qu’en gagnant des Pods grâce au gameplay. »

La mise à jour ajoutera de nouveaux chapeaux, visières, produits cosmétiques et, plus important encore, une boutique en jeu pour acheter des objets tels que des animaux de compagnie, des plaques signalétiques, etc. Il existe plusieurs devises :

Haricots: Obtenu en jouant au jeu, et peut être utilisé pour acheter des objets, des lots et des Cosmicubes.

Étoiles: Acheté avec de l’argent réel, et peut être utilisé pour acheter des objets, des packs et des Cosmicubes.

Pods: Obtenu en jouant au jeu uniquement si vous avez un Cosmicube activé.

XP: gagné en remportant des manches, en identifiant l’imposteur, en tuant des coéquipiers et en accomplissant des tâches, et fait monter votre niveau, ce qui peut vous donner des multiplicateurs pour gagner des haricots et des cosses.



De plus, des réalisations sont maintenant dans le jeu, ainsi que la possibilité de lier des comptes, ce qui liera vos cosmétiques, XP, Pods et Beans à votre compte. Cependant, sur la Nintendo Switch, les étoiles ne sont actuellement pas partagées entre les plateformes – elles ne seront disponibles que sur la Switch, du moins pour le moment. Innersloth dit qu’ils « y travaillent » !

Il y a maintenant aussi de nouveaux rôles, du métamorphe rempli d’un déguisement (que nous connaissions déjà) au scientifique, qui peut accéder aux signes vitaux à tout moment pour vérifier qui est mort, à l’ingénieur, un non-imposteur qui peut utiliser des évents, et l’ange gardien, qui peut protéger l’équipage restant après leur mort.

Innersloth a devancé les commentaires « Je ne peux pas croire que vous essayez de me faire payer de l’argent », en disant dans la vidéo, « Oui (nous vivons dans une société capitaliste) » et en notant que les bénéfices pourraient aller vers plus de mises à jour , frais de serveur, salaires d’équipe, survie, thérapie, nourriture, boba et même… un nouveau jeu.

Oh, et c’est sorti maintenant. Hourra !

Vous pouvez tout lire sur la mise à jour sur le blog d’Innersloth. Les devises sont un peu déroutantes et il y a aussi pas mal de changements dans la qualité de vie :

L’action Vent n’est plus liée au bouton d’action principal. Pour ventiler, appuyez sur V sur le clavier ou sur le bouton d’épaule droite sur les contrôleurs. Le sabotage n’est plus attaché au bouton d’action principal. Pour accéder à la carte de sabotage, les imposteurs peuvent simplement ouvrir leur carte, en utilisant la touche Tab sur les claviers ou la gâchette gauche sur les contrôleurs. Si vous avez un rôle spécial, l’action pour ce rôle est accessible via la touche F sur les claviers ou la gâchette droite sur les contrôleurs. Cela inclut la capacité de ventilation de l’ingénieur. Les statistiques qui affectent vos réalisations persisteront sur toutes les plateformes liées (essentiellement vos statistiques sont liées à votre identifiant de joueur). Vous devez effectuer l’action réelle qui déverrouillerait cette réalisation pour la déclencher sur une autre plateforme. Faux exemple de réussite à expliquer : si vous avez obtenu une réussite de 50 cartes sur Steam et que vous souhaitez que cela se débloque sur iOS, vous devrez effectuer la tâche de lecture de carte une fois de plus dans iOS pour obtenir la réussite.

Quelles sont vos pensées? Faites le nous savoir dans les commentaires!