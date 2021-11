Parmi nous, la mise à jour ajoute des rôles, des microtransactions et des réalisations

Image: Innersloth

Parmi nous, autrefois considéré comme une version simpliste des jeux de société Mafia et Werewolf, se développe enfin sur le format de base Crewmates vs. Impostors.

Dans une mise à jour publiée aujourd’hui, les joueurs de Among Us pourront jouer le rôle de scientifique, d’ingénieur, de métamorphe ou d’ange gardien, tous dotés de leurs propres compétences uniques.

Le scientifique, par exemple, est un coéquipier capable de vérifier les signes vitaux de tous les autres, leur faisant savoir si quelqu’un est décédé sans avoir à découvrir physiquement le corps. On ne sait pas si cela signifie qu’ils peuvent également convoquer des réunions d’urgence à distance. Un autre nouveau rôle de coéquipier, l’ingénieur, peut accéder aux évents, une capacité auparavant réservée aux imposteurs.

D’un autre côté, les métamorphes sont des imposteurs qui peuvent, eh bien, se métamorphoser pour se déguiser en coéquipiers. Même les joueurs morts ont quelque chose de nouveau à faire sous la forme de l’ange gardien, qui peut conférer à ses coéquipiers un bouclier qui les protège d’une seule mort, leur permettant de s’échapper et (espérons-le) de vivre pour raconter l’histoire la prochaine fois que le groupe décide que quelqu’un tire du sas.

Comme pour toutes les choses dans Among Us, ces nouveaux rôles peuvent être davantage personnalisés dans les paramètres pour modifier les capacités, les probabilités et même les supprimer complètement du jeu si vous ne les aimez pas.

Parmi nous, les joueurs devraient également pouvoir jouer en tant que shérif à un moment donné dans le futur, mais aucune information n’a été fournie sur ce rôle aujourd’hui.

La mise à jour d’aujourd’hui ajoute également des réalisations et des microtransactions cosmétiques à Among Us, ces dernières pouvant être achetées avec de la monnaie du jeu gagnée pendant le jeu normal ainsi qu’avec de l’argent réel.

« Tous les produits cosmétiques sont purement visuels et n’ont aucun effet sur le gameplay ou les options de jeu », a expliqué Victoria Tran, responsable de la communauté d’Innersloth, sur le site Web Among Us. « Vous avez peut-être remarqué que le jeu est gratuit sur mobile sans publicité (nous travaillons pour que les publicités soient une expérience meilleure et plus sûre), et vous savez que la version PC et Switch est de 4,99 $. Pour que le jeu continue, que les serveurs fonctionnent et que tout le monde ait plus d’options cosmétiques gratuites, nous sommes ravis de la mise à jour ! Et puis si quelqu’un a envie de nous soutenir, l’option cosmétique payante est là aussi.