Parmi nous, le combattant non officiel transforme tout le monde en imposteurs

J’ai souvent dit que tout ce qui a un casting de personnages uniques peut être transformé en un jeu de combat. Exemple concret: Among Us Arena, qui prend les coéquipiers multicolores du populaire Mafia et les place dans un système de combat en tête-à-tête étonnamment amusant.

Among Us Arena est merveilleusement basique. Il y a une attaque légère, une attaque forte, une attaque au couteau et une attaque au pistolet, qui peuvent toutes être exécutées debout, accroupie ou dans les airs. Et marquer de gros combos revient surtout à apprendre à jongler avec l’adversaire. Il existe même des fonctionnalités en ligne rudimentaires pour que vous puissiez frapper vos amis.

Cela dit, chaque personnage de la liste de 15 combattants joue exactement de la même manière, vous choisissez donc à peu près votre couleur préférée sur l’écran de sélection plutôt qu’un kit unique. Pourtant, c’est un jeu de combat Parmi nous ! Découvrez quelques-uns de ces combos.

C’est tout le travail d’un développeur connu sous le nom de Starcutter, qui a publié une version jouable de Among Us Arena la semaine dernière et a depuis abandonné de nombreuses mises à jour pour ajuster le gameplay et corriger les bugs. Ils ont monté ce projet tout en travaillant sur un projet de jeu de combat plus vaste et plus mystérieux qui n’a pas encore vu le jour.

Heureusement, il ne semble pas que les développeurs de Among Us chez Inner Sloth adopteront l’approche de Nintendo pour ce spin-off. Le compte Twitter du jeu officiel semblait enthousiasmé par le projet et a même indiqué qu’ils le vérifieraient eux-mêmes, ce qui est exactement le genre de support inter-studio que nous aimons voir.

Among Us Arena est actuellement disponible gratuitement sur itch.io, même si je suis sûr que Starcutter aimerait recevoir un ou deux dons pour son travail acharné. Dans tous les cas, assurez-vous simplement de récupérer le téléchargement pour votre région préférée avant de vous connecter. Vous aurez besoin de l’environnement optimal pour abattre vos collègues imposteurs.