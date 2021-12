Parmi nous, le crossplay pour PS4, PC, Xbox et mobile expliqué

L’arrivée de Among Us sur PS4 et Xbox s’accompagne d’une nouvelle fantastique pour les fans de crossplay et de multijoueurs multiplateformes qui possèdent déjà le jeu sur PC ou mobile.

Le jeu de polar préféré de tous rejoint enfin les consoles, mais ce n’est pas la fin de son élan. Les Game Awards 2021 ont annoncé une version VR pour Oculus et celle-ci comportera son propre multijoueur et son propre gameplay.

Alors que le portage d’Oculus Quest est une perspective passionnante pour l’avenir, demain verra le jeu débarquer sur encore plus de plateformes.

Est-ce que Among Us propose un mode multijoueur multiplateforme ?

Parmi nous, il existe un multijoueur multiplateforme et un jeu croisé pour PS4, Xbox et PC.

Il a été confirmé sur le blog PlayStation en octobre que l’édition console sur PS4 et PS5 inclut la possibilité de jouer avec des amis sur d’autres systèmes. Aucune plate-forme spécifique n’est répertoriée, mais elle devrait être compatible avec PC et Xbox ainsi que mobile et Nintendo Switch.

La fonctionnalité est disponible depuis un certain temps sur ordinateurs, mobiles et Switch, et il n’y a jamais eu de doute quant à son inclusion sur Xbox. C’est parce que Microsoft n’est pas aussi strict que Sony.

Comment ajouter des amis pour le jeu croisé Among Us

Vous pourrez ajouter des amis pour le jeu croisé Among Us entre PS4, PC et Xbox à partir du 14 décembre.

Le processus peut être similaire à ce qu’il est actuellement :

Lancez le jeu Sélectionnez Créer un jeu Choisissez la carte, le nombre de joueurs et le nombre d’imposteurs Lancez le match et trouvez le code Envoyez les codes à votre ami et demandez-lui de les saisir dans le menu principal

En ce qui concerne le multijoueur multi-plateforme régulier avec des inconnus, le matchmaking sera probablement automatique et vous pourrez probablement l’activer et le désactiver dans les paramètres.

Est-ce que c’est gratuit ?

Le jeu est uniquement gratuit sur Android et iOS.

Il coûte 3,89 £ sur Nintendo Switch et 2,99 £ sur Steam, et le magasin Microsoft le propose à 4,19 £. Ce n’est pas un jeu cher, et son statut de free-to-play sur mobile s’accompagne de l’astérisque que les skins et les cosmétiques coûtent de l’argent.

