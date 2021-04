Parmi nous: le guide des tâches du dirigeable

Calibrer le court-circuit électrique du distributeur Un nœud tourne autour d’un anneau, et lorsqu’il passe la section couverte, il remplit une barre sur la droite. Appuyez sur le bouton lorsque la barre est pleine pour passer au nœud suivant. Faites attention: si vous en manquez un, vous devrez recommencer depuis le début. Clean Toilet Short Lounge Cette tâche est nouvelle pour The Airship. Entrez dans la cabine de la salle de bain et déplacez le piston de haut en bas à plusieurs reprises pour augmenter la pression et déboucher les toilettes. Décontaminer court-circuit le dirigeable Cette tâche est nouvelle pour le dirigeable. Pour terminer cette tâche, utilisez simplement le tuyau et attendez que le pourcentage à l’écran baisse. Développer des photos Long Main Hall Cette tâche est nouvelle pour The Airship. Les joueurs doivent faire glisser trois photos vierges dans un récipient de liquide, puis attendre 60 secondes. Après l’attente, les joueurs doivent revenir et retirer les photos, terminant la tâche. Dévier les courts-circuits électriques, le cockpit, la salle d’espacement, le hall principal, les douches, l’armurerie Cette tâche est réalisée en deux parties. Le premier oblige les joueurs à faire glisser un interrupteur trouvé dans Reactor. Ensuite, vous devez vous rendre dans la pièce respective et accepter le courant détourné en basculant un autre interrupteur. Robe Mannequin Short Vault Cette tâche est nouvelle pour The Airship. Pour terminer la tâche, un joueur doit habiller le mannequin dans la tenue affichée en haut. Une fois le mannequin habillé, la tâche est terminée. Vider les ordures Long Medical, salle de réunion, cuisine Sur le dirigeable, vider la poubelle est un peu différent de ce qu’il est sur les autres cartes. Pour terminer la tâche, les joueurs doivent secouer une poubelle jusqu’à ce que les ordures tombent. La deuxième étape, cependant, vous oblige à tirer un levier pour vider la goulotte, comme d’autres cartes. Entrez le code d’identification Cockpit commun, salle de réunion Vous devez d’abord retirer une carte de votre portefeuille et saisir le mot de passe qui y est écrit. Si vous ne le faites pas correctement, vous devrez réessayer. Réparer les douches courtes dans la douche Cette tâche est nouvelle pour The Airship. Pour terminer la tâche, un joueur doit frapper la pomme de douche avec un marteau jusqu’à ce qu’elle soit tournée dans la bonne direction. Vous pouvez charger votre swing en maintenant le bouton du marteau enfoncé. Fixez le câblage du pont d’observation commun, du salon, de la soute, de la salle de réunion, du hall principal, de la salle des machines, des douches Tirez les fils du côté gauche du panneau vers la couleur correspondante sur le côté droit. Faites-le trois fois dans différentes pièces pour le terminer. Moteurs à carburant Salle des machines courte, compartiment de chargement Le joueur doit simplement faire le plein de moteur en maintenant un bouton. Contrairement aux autres niveaux, il ne s’agit pas d’une tâche en plusieurs étapes. Make Burger Short Kitchen Une nouvelle tâche introduite sur The Airship. Une feuille de papier affichera cinq ingrédients, dessinés verticalement. Les joueurs doivent assembler les ingrédients dans le bon ordre pour terminer la tâche. Pick Up Towels Short Showers Une nouvelle tâche introduite sur le dirigeable. Les joueurs doivent ramasser les huit serviettes et les glisser dans un panier jaune. C’est une tâche visuelle. Polish Ruby Short Engine Room, Cargo Bay Une nouvelle tâche introduite sur le dirigeable. Les joueurs doivent retirer les éraflures de la surface du rubis. Une fois qu’ils ont été effacés, la gemme brillera et la tâche sera terminée. Ranger les pistolets à l’armurerie courte Une nouvelle tâche introduite sur le dirigeable. Les joueurs doivent prendre quatre pistolets sur la table et les amener de l’autre côté de la pièce. Une fois sur place, les joueurs doivent placer les pistolets sur le mur. C’est aussi une tâche visuelle. Ranger Rifles Short Armory Une nouvelle tâche introduite sur le dirigeable. Les joueurs doivent ramasser deux fusils sur la table et les amener de l’autre côté de la pièce. Une fois sur place, les joueurs doivent placer les fusils sur le mur. C’est aussi une tâche visuelle. Reset Breakers Long Electrical Une nouvelle tâche introduite sur The Airship. Les joueurs doivent activer chaque disjoncteur dans l’ordre de 1 à 7 pour terminer cette tâche. Rewind Tapes Short Security Une nouvelle tâche introduite sur The Airship. Les joueurs doivent rembobiner ou avancer rapidement la bande pour correspondre à l’horodatage. Trier les enregistrements Long records Une nouvelle tâche introduite sur The Airship. Les joueurs trouveront quatre dossiers dans des positions aléatoires sur l’écran. Ils doivent en choisir un et se diriger vers le tiroir de fichiers pour classer le dossier. Les joueurs doivent faire cela quatre fois pour terminer la tâche. Stabiliser le cockpit court de la direction Appuyez simplement sur le réticule pour terminer cette tâche. Start Fans Short Ventilation Une nouvelle tâche introduite sur The Airship. Les joueurs utilisent le panneau et sélectionnent Révéler le code, qui affichera un code composé de différentes icônes. Ensuite, ils doivent se diriger vers le panneau suivant et entrer le code fourni par le premier panneau. Déverrouiller Safe Long Cargo Bay Une nouvelle tâche introduite sur le dirigeable. Les joueurs doivent tourner le bouton jusqu’au nombre correct comme indiqué par la flèche. Chaque fois qu’un nombre est entré correctement, un nouveau apparaîtra en haut. Télécharger les données Long Cockpit, Brig, Vault, Gap Room, Records, Armory, Cargo Bay Cette tâche se déroule en deux parties.