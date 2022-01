Parmi nous, les coéquipiers seront immortalisés en 2022 en tant que Nendoroids meurtriers

Image: GoodSmile

2022 pourrait être l’année du bon jeu vidéo Nendoroids : nous avons Ace Attorney, Doki Doki Literature Club, Sakuna : Of Rice And Ruin, et maintenant Among Us aussi.

En trois couleurs, rien de moins ! Bien que le jeu réel ait 18 couleurs de coéquipier, les trois couleurs disponibles – rouge, noir et cyan – constituent trois des six couleurs les plus populaires.

Images : GoodSmile

Chaque Nendoroid sera livrée avec une seule main, conçue pour pointer vers l’imposteur ou « shushing » ; une nouvelle tête avec la petite étoile rouge, et la partie inférieure est détachable pour révéler l’os à l’intérieur.

Image: GoodSmile

Chaque Nendoroid mesure 10 cm de haut, coûte 3 900 yens (environ 43 $) et sortira en septembre 2022. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant sur la boutique en ligne Goodsmile ou les boutiques partenaires jusqu’au 2 mars 2022.

Il y aura également des chemises de travail pour coéquipiers disponibles, avec « qui est l’imposteur » écrit sur la poche de poitrine, qui sont disponibles dans 12 des 18 couleurs de coéquipiers sur tissu noir avec une doublure sur le thème des coéquipiers. À côté de la chemise, vous pouvez également obtenir un t-shirt blanc avec les mêmes choix de couleurs de membre d’équipage et « qui est l’imposteur » écrit dans le dos. La chemise coûtera environ 83 $ et le t-shirt coûtera environ 46 $. Les deux sont disponibles en pré-commande jusqu’au 13 janvier et seront expédiés en mars.

Que pensez-vous de ces nouvelles Nendoroids ? Vous aimez la gamme de vêtements ? Faites le nous savoir dans les commentaires!