Hier, Epic Games a dévoilé le tout nouveau mode “Imposters” de Fortnite – une nouvelle façon de jouer qui, avouons-le, est identique à Among Us. Le jeu de bataille royale d’Epic, qui domine le monde, n’a jamais hésité à prendre les idées des autres pour lui-même, mais l’annonce d’hier a fait sensation à quel point tout était flagrant.

Naturellement, alors, certains des créateurs derrière le vrai Parmi nous ne sont pas plus satisfaits de la façon dont la situation s’est dégradée. Comme l’a repéré Eurogamer, plusieurs personnalités clés à l’origine de la création du hit social multijoueur en ligne d’Innersloth se sont exprimées sur Twitter pour exprimer leur frustration ou exprimer leurs sentiments.

Le co-fondateur d’InnerSloth, Marcus Bromander, explique que, de manière plutôt louable, l’équipe n’a pas breveté les mécanismes de Among Us car “je ne pense pas que cela mène à une industrie du jeu saine”. De toute évidence, l’idée était que d’autres studios devraient pouvoir créer leurs propres créations inspirées du gameplay de Among Us, mais pas tout à fait comme ça. « Est-ce vraiment si difficile de mettre 10 % d’efforts en plus pour y apporter votre propre touche ? » il dit.

Nous n’avons pas breveté la mécanique Parmi nous. Je ne pense pas que cela mène à une industrie du jeu saine. Est-ce vraiment si difficile de faire 10 % d’efforts supplémentaires pour y apporter votre propre touche ? — Puff (@PuffballsUnited) 17 août 2021

La directrice de la communauté Among Us, Victoria Tran, ajoute à cela, suggérant que “à tout le moins, même des thèmes ou une terminologie différents rendent les choses plus intéressantes”.

comme les mécaniques de jeu bien, ceux-ci ne devraient pas être gardés, mais à tout le moins, même des thèmes ou une terminologie différents rendent les choses plus intéressantes? 😕— Victoria Tran 🧋 (@TheVtran) 17 août 2021

Le programmeur Gary Porter montre à quel point même la conception de la carte semble être similaire.

Je n’ai pas beaucoup tweeté récemment parce que j’ai travaillé très dur sur le contenu à venir pour Among Us. Donc, ça fait bizarre d’être obligé de tweeter à nouveau à cause de choses comme ça. — Gary Porter (@supergarydeluxe) 17 août 2021

Je n’étais même pas là pour le développement de Skeld et je suis toujours un peu offensé. Quoi qu’il en soit, c’est ma pièce sur l’ensemble. Je vais recommencer à ajouter des mégots parmi nous ou quoi que ce soit – Gary Porter (@supergarydeluxe) 17 août 2021

Et Adriel Wallick, le principal programmeur Unity d’Innersloth, a résumé les choses en partageant le « Vous avez fait ça ? J’ai fait cette “bande dessinée”.

Quoi qu’il en soit – je me sens juste assez déçu aujourd’hui. Tout dans le monde semblait déjà insurmontable, alors ce n’était qu’un autre rappel amusant de combien nous sommes vraiment petits. – Adriel Wallick (@MsMinotaur) 17 août 2021

Fait intéressant, il semble que toute la situation aurait également pu être évitée. Répondant à un utilisateur de Twitter, Bromander révèle que l’équipe Among Us avait été en contact avec Epic Games pour travailler sur une collaboration officielle sans succès.