Parmi nous, les éditions physiques PS5 et Xbox s’apprêtent à infiltrer votre portefeuille

Quoi, pas de version Amazon Luna ? (Photo : Innersloth/Sony)

Le hit de déduction sociale indépendant de 2020, Among Us, sortira enfin sur les plateformes PlayStation et Xbox en décembre.

À ce stade, tout le monde connaît l’histoire à succès qui est Parmi nous. Bien qu’il soit sorti en 2018 et qu’il ait été complètement ignoré au lancement, le jeu a explosé en popularité au plus fort de la pandémie de coronavirus en 2020. L’exposition des streamers Twitch en a fait le jeu de société en ligne, générant une communauté de fans massive et des mèmes complètement absurdes à quelqu’un ne connaît pas encore le jeu.

Après avoir été initialement disponible uniquement sur PC et mobile, Among Us est sorti sur Nintendo Switch en décembre dernier et, un an plus tard, il arrivera enfin sur les plateformes Xbox et PlayStation. Ces ports de console avaient déjà été annoncés mais Microsoft et Sony ne partagent que maintenant une date de sortie exacte du 14 décembre.

En prime pour les propriétaires de Xbox, Among Us sera également disponible sur Xbox Game Pass, tandis que les versions PlayStation seront accompagnées d’un cosmétique exclusif Ratchet & Clank pour votre coéquipier. Heureusement, les deux versions prennent également en charge le jeu croisé (je suppose qu’InnerSloth était prêt à débourser l’argent supplémentaire à Sony pour le rendre possible).

Parmi nous, la croissance ne s’arrête pas là non plus. Non seulement il sera désormais disponible sur toutes les principales plates-formes, mais il bénéficiera de trois éditions physiques spéciales. C’est ainsi que vous savez que votre jeu a fait grand bruit.

Le premier est l’édition Crewmate, qui sera lancée sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox et Nintendo Switch le 14 décembre. Outre le jeu de base, elle comprend tous les DLC, une feuille d’autocollants, six fonds d’écran pour votre téléphone et votre PC, une affiche représentant l’une des cartes du jeu et l’une des 12 cartes holographiques spéciales. Il coûte 27,99 £.

L’édition Imposter contient tous ces extras, ainsi qu’un badge en émail, un cordon et une peluche d’un coéquipier violet. Le tout est également livré dans une boîte spéciale. Il est évidemment légèrement plus cher à 44,99 £ et ne sortira que le 31 mars de l’année prochaine.

Plus : Jeux



Enfin, il y a l’édition éjectée. Il sort le même jour que l’édition Imposter et comprend tout son contenu, plus une couverture en polaire, un bonnet, un steelbook et une boîte spéciale différente. C’est la version la plus chère, au prix de 77,99 £, donc c’est vraiment pour les fans inconditionnels du jeu.

Les trois éditions sont disponibles en précommande chez Maximum Games. Vous pouvez également pré-commander sur GAME, mais il semble n’avoir pour le moment que les éditions Crewmate et Imposter.

Parmi nous est disponible pour Nintendo Switch, PC, iOS et Android. Il sortira sur Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S et PlayStation 5 le 14 décembre.

https://www.youtube.com/watch?v=st6YX5knE44

Envoyez un e-mail à gamecentral@metro.co.uk, laissez un commentaire ci-dessous et suivez-nous sur Twitter.



PLUS : Parmi nous, un développeur « un peu offensé » par le mode Fortnite Impostors



PLUS : Alexandria Ocasio-Cortez joue Among Us sur Twitch dans le troisième plus gros stream de tous les temps



PLUS : Parmi nous, la pépite de poulet de McDonald’s se vend à plus de 70 000 £

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Jeux.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();