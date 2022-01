Parmi nous, nous avons téléchargé plus que Spider-Man sur PS5 le mois dernier

Image : Innersloth

Le mystère de la science-fiction muder Among Us a vu sa popularité augmenter à nouveau le mois dernier après son arrivée sur Xbox et PlayStation. Sur PS4 et PS5 en particulier, il s’agissait du jeu le plus téléchargé de décembre, battant Spider-Man: Miles Morales et Call of Duty: Vanguard pour la première place. Rien de sus à ça.

Le jeu de 2018 sur le meurtre de vos amis, puis le vote de joueurs innocents sur le sas du vaisseau spatial a frappé PS4, PS5 et Game Pass avec cross-play le 14 décembre. C’était longtemps après son arrivée sur Nintendo Switch, et encore plus depuis il est devenu tardivement un méga-hit sur PC et mobile au cours de la première année de covid-19. Bien sûr, la pandémie est toujours là et, grâce à la variante Omicron, elle provoque de nouveaux pics de taux d’infection. Alors peut-être que c’était le moment parfait après tout, car un nouveau groupe de joueurs restait à l’intérieur.

Voici les listes complètes des meilleurs téléchargements du mois dernier :

PS4

Parmi nousCall of Duty : VanguardGTA VMadden 22Spider-Man : Miles Morales Spider-Man : édition du jeu de l’annéeNBA 2K22Five Nights at Freddy’s : Security BreachMinecraftFIFA 22

PS5

Parmi nous Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Vanguard Five Nights at Freddy’s: Security Breach NBA 2K22 Madden 22 Battlefield 2042Assassin’s Creed Valhalla Kena: Bridge of Spirits It Takes Two

Il convient de noter que Among Us ne coûte que 5 $, alors que le reste de ces jeux coûte beaucoup, beaucoup plus. Pourtant, c’est le seul jeu indépendant dans le top cinq sur PS4, et l’un des deux seuls sur l’une ou l’autre liste complète.

Les listes sont également de bons rappels de la réalité des jeux qui se vendent le plus sur PS4 et PS5 : les jeux tiers. À l’exception de Spider-Man: Miles Morales de 2020, bon nombre des meilleurs téléchargements sont les suspects habituels. Bien que cela ne soit guère choquant, c’est un contexte intéressant à garder à l’esprit la prochaine fois qu’Internet sortira ses fourches et ses torches pour comparer les ventes du dernier jeu Sony propriétaire avec Days Gone, qui semble destiné à se produire au moins tous les quelques mois à ce point.