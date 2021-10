Parmi nous, sorties sur consoles PlayStation et Xbox en décembre

Le 14 décembre, Parmi nous sortira sur PS4, PS5, consoles Xbox et Xbox Game Pass.

La version est livrée avec tout le contenu précédent et sur les consoles PlayStation, vous obtiendrez un cosmétique Ratchet & Clank.

Bien que la sortie du jeu sur ces consoles soit une bonne nouvelle en soi, il y a une meilleure nouvelle : le jeu permet un jeu croisé entre les systèmes afin que tout le monde puisse jouer ensemble. Et les lobbies de 4 à 15 joueurs sont pris en charge avec le multijoueur en ligne.

Parmi nous est un jeu de déduction sociale multijoueur en ligne développé par Innersloth, et il a été initialement publié sur iOS et Android en 2018 avant de passer sur PC plus tard cette année-là. Le jeu a ensuite été porté sur Switch en décembre 2020.

Le jeu se déroule sur un vaisseau spatial et chaque joueur prend le rôle d’un coéquipier ou d’un imposteur. Dans le jeu, le succès de votre équipage dépend de vos capacités de déduction sociale à sortir des imposteurs qui cherchent à vous assassiner.

Le jeu a reçu des critiques positives de la part des critiques et a été un succès auprès des joueurs.

En plus de sa sortie sur les consoles PlayStation et Xbox, des éditions physiques du jeu seront disponibles. Chacun sera publié à des heures décalées en raison de restrictions régionales.

L’édition Crewmate (29,99 $) arrivera sur les tablettes au Royaume-Uni et en Europe le 14 décembre, avec une sortie japonaise et sud-coréenne qui suivra sous peu le 16 décembre. La sortie aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine suivra le 11 janvier 2022.

L’édition Impostor (49,99 $) et l’édition Ejected (89,99 $) seront lancées plus tard au printemps 2022 sur plusieurs territoires.