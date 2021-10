Parmi nous, taquine de nouveaux cosmétiques, y compris un piercing à la visière

Les développeurs de Among Us travaillent actuellement sur une mise à jour du gameplay qui ajoutera de nouveaux rôles, ainsi que les versions Xbox et PlayStation, et nous avons un petit aperçu de ce que cela implique :

Image : Innersloth

Nouveaux chapeaux. NOUVEAUX CHAPEAUX.

Bien entendu, Among Us fêtera également la saison Halloween Hallowbean, avec le retour des « chapeaux effrayants » :

les chapeaux d’halloween sont de retour 🎃 Les objets effrayants sont maintenant disponibles sur PC, Switch et mobile le QG Skeld et MIRA seront également décorés plus tard ce mois-ci pour célébrer !!! pic.twitter.com/uCh3W1SdMj – Parmi nous 🦴 (@AmongUsGame) 6 octobre 2021

…et aussi de nouveaux produits d’Halloween :

réveillez les imposteurs, le nouveau merch d’halloween vient de tomber 👻 y compris ce pull pour tous nos plus grands fans ~ lien dans le fil ! pic.twitter.com/xTp623sOTi – Parmi nous 🦴 (@AmongUsGame) 8 octobre 2021

