Parmi nous taquine la prochaine mise à jour avec un nouveau rôle : le métamorphe

Image: Parmi nous / Innersloth

La prochaine mise à jour de Among Us approche à grands pas, et la directrice de la communauté d’Innersloth, Victoria Tran, vient de publier un petit aperçu de ce à quoi s’attendre.

Nous savions que de nouveaux rôles allaient arriver, et nous avons jeté un coup d’œil au premier : The Shapeshifter, un rôle réservé aux imposteurs, qui – comme le titre peut l’impliquer – peut changer leur apparence. Par exemple, vous pouvez vous transformer en un autre joueur pour les encadrer, mais le déguisement finira par s’estomper et vous laisserez des preuves derrière vous.

Voici la description officielle du blog Innersloth :

« Cet imposteur peut afficher un menu de tous les autres coéquipiers vivants du jeu et en sélectionner un pour copier leur apparence (nom, couleur et cosmétiques). Cependant, le changement de forme ne dure qu’un temps limité, à moins qu’il ne soit modifié dans les paramètres du lobby. . Les membres d’équipage peuvent vous voir à mi-chemin du changement de forme s’ils sont dans le champ de vision, et le changement laissera des preuves derrière eux. Pendant les réunions, le métamorphe apparaîtra comme lui-même d’origine. «

Aussi, quelle que soit cette chose à droite ??? (Image: Parmi nous / Innersloth)

Vous serez en mesure de modifier les paramètres de rôle dans le lobby, y compris le nombre d’imposteurs qui en ont la capacité, combien de temps cela dure et s’ils laissent ou non des preuves.

« Nos tests de jeu internes sont déjà devenus extrêmement chaotiques à cause de ce changement, et c’est très amusant d’essayer de deviner qui est qui. Surtout quand vous tombez sur deux des mêmes coéquipiers dans une pièce! »

La mise à jour n’a pas encore de date de sortie confirmée, à part « bientôt ». Restez à l’écoute!