Parmi nous !, Toca Life World parmi les lauréats des Apple 2021 App Store Awards : liste complète ici

Cupertino annonce avec dévouement les lauréats des prix App Store depuis plus d’une décennie maintenant pour reconnaître les développeurs et leurs efforts.

Récompenses de l’App Store d’Apple 2021 : Les lauréats de l’App Store Award d’Apple 2021 ont été désignés par le géant de l’iPhone. Les prix visent à récompenser 15 meilleures applications et jeux grâce auxquels les utilisateurs pourraient « exploiter leurs passions personnelles, découvrir des débouchés créatifs, se connecter avec de nouvelles personnes et expériences, et simplement s’amuser », a déclaré le géant de la technologie. Les gagnants ont été sélectionnés dans le monde entier par l’équipe éditoriale de l’App Store pour avoir fourni aux utilisateurs une technologie innovante, une qualité exceptionnelle, un impact culturel positif ainsi qu’un design créatif. Dans un communiqué, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que les lauréats des prix « ont exploité leur propre dynamisme et leur propre vision » pour fournir aux utilisateurs les meilleurs jeux et applications de l’année. Ils ont réussi à susciter la créativité et la passion de millions de personnes dans le monde, a-t-il déclaré, ajoutant que les développeurs avaient innové avec la technologie proposée par Apple, qu’il s’agisse de dirigeants inspirants ou de codeurs indépendants autodidactes.

Le prix de l’application iPhone de l’année a été décerné à Toca Life World, de Toca Boca. « Dix ans après ses débuts dans l’App Store, Toca Life World réitère magistralement l’art du jeu et l’expression de soi pour les enfants », a déclaré le géant de la technologie. Pendant ce temps, LumaFusion de LumaTouch a été nommée application iPad de l’année et l’application Mac de l’année s’est révélée être Craft, de Luki Labs Limited.

Le DAZN du groupe DAZN a été nommé Application Apple TV de l’année, et Carrot Weather, de Grailr, a été nommé lauréat du prix de l’application Apple Watch de l’année.

Pour iPhone, League of Legends: Wild Rift de Riot Games était le jeu de l’année, et le jeu iPad de l’année était MARVEL Future Revolution de Netmarble Corporation. Myst de Cyan a été nommé jeu Mac de l’année. Pour Apple TV, Space Marshals 3 de Pixelbite s’est révélé être le jeu de l’année. En ce qui concerne Apple Arcade, Mistwalker’s Fantasian était le jeu de l’année.

En dehors de cela, Apple a également annoncé les applications Tendance de l’année dans le but d’identifier les applications qui ont conduit à un mouvement « qui a eu un impact durable sur la vie des gens ». La tendance phare de l’année a été sélectionnée pour être « Connection », avec Among Us ! par Innersloth, Bumble by Bumble Inc, Canva, EatOkra, d’Anthony Edwards Jr. et Janique Edwards et Peanut de Peanut App Limited ayant gagné dans cette catégorie.

