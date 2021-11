Paroles et musique pour le souvenir

À l’approche du jour du Souvenir, nous sommes fiers de présenter un hommage poignant aux hommes et aux femmes qui ont sacrifié leur vie au service de notre pays. We Will Remember Them est une séquence continue de lectures de prose, de poésie et d’actualités de la Première Guerre mondiale à des textes d’aujourd’hui écrits par des militaires en Irak et en Afghanistan. Les lectures, par une liste impressionnante de célébrités, sont soulignées par certains des morceaux de musique classique les plus inspirants et émouvants au monde.

Nous nous souviendrons d’eux : paroles et musique du souvenir

Quelle que soit la façon dont vous choisissez de marquer le jour du Souvenir cette année, nous espérons que vous apprécierez d’écouter la collection poignante de mots et de musique présentée sur We Will Remember Them. Parmi les lecteurs participants figurent Joanna Lumley OBE (dont le grand-père et le père ont tous deux servi dans l’armée indienne britannique), l’oiseau chanteur des forces Hayley Westenra (son oncle a servi dans la Royal Air Force de Nouvelle-Zélande) et le lieutenant-général Sir John Kiszely KCB, MC, DL , ancien président national de la Royal British Legion et héros de la bataille du mont Tumbledown pendant la guerre des Malouines.

Dame Vera Lynn lit l’émouvante épitaphe de Kohima

Dame Vera Lynn CH, DBE, ‘l’amoureuse des Forces’, lit l’émouvante épitaphe de Kohima de John Maxwell Edmonds gravée sur le mémorial de la 2e division britannique au cimetière de Kohima (nord-est de l’Inde).

Quand tu rentres à la maison

Parlez-leur de nous et dites

« Pour ton lendemain

Nous avons donné notre aujourd’hui.

Richard Baker lit pour les déchus

En lisant les actualités et le poème de Laurence Binyon For The Fallen, c’est le regretté Richard Baker OBE, le diffuseur bien-aimé (il a présenté le premier journal télévisé de la BBC en 1954) et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a servi dans le Royal Naval Volunteer Réserve sur les dragueurs de mines du convoi arctique.

Les autres lecteurs présentés sur We Will Remember Them sont le diffuseur John Humphrys et les acteurs Bernard Cribbins OBE (qui a fait son service national avec le Parachute Regiment), Stephen Fry, Nigel Havers et Simon Williams.

Comprend certains des poèmes du souvenir préférés de la nation

L’album comprend certains des poèmes du souvenir préférés de la nation classés chronologiquement à travers divers conflits, du célèbre sonnet de Rupert Brooke sur la Première Guerre mondiale, The Soldier (« Si je devais mourir, ne pense qu’à ça de moi… ») à Sunset Vigil du sergent-chef Andrew McFarlane. , écrit pour commémorer ses camarades tués alors qu’ils servaient à ses côtés en Afghanistan. Le légendaire producteur de disques Gordon Lorenz lit l’hymne pour une jeunesse condamnée de Wilfred Owens.

Joanna Lumley est particulièrement émouvante sur I Am With You

De plus, Stephen Fry lit In Flanders Fields de John McCrae (« Dans les champs de Flandre, les coquelicots soufflent / Entre les croix, rangée sur rangée… »), tandis que Nigel Havers lit Our Wall écrit par William Walker, un vétéran de la RAF dont Spitfire a été abattu en 1940 et qui, au moment de sa mort en 2012, était le plus vieux pilote survivant de la bataille d’Angleterre. Joanna Lumley est particulièrement émouvante sur I Am With You, écrit par l’épouse de service Hannah Carpenter, et a noté : « J’ai observé le jour du Souvenir toute ma vie. Parce que mon père était soldat, le jour du Souvenir est toujours sacré pour moi.

Comprend une sélection poignante de musique

La musique de We Will Remember Them comprend Holst‘s Les Planètes (extraits), Variations de l’énigme d’Elgar (extraits), Barber’s Adagio pour cordes, Haendel‘s ‘Sarabande’ de la suite n°3, Debussy‘s Clair De Lune, Vaughan Williams‘ Partita For Double String Orchestra (extraits), Elgar’s Pomp And Circumstance ‘March No.3′, Saint-Saëns’ The Swan (arr. Godowsky), Handel’s Water Music (extraits), L’Alouette Ascendante de Vaughan Williams, Fantasia On Greensleeves de Vaughan Williams, Amazing Grace (Trad.), The Day Thou Gavest Lord Is Ended d’Ellerton et Scholefield et Pomp And Circumstance d’Elgar ‘March No.1’.

Les artistes incluent Sir Charles Groves et Andre Previn dirigeant le Royal Philharmonic Orchestra, Jane Glover dirigeant les London Mozart Players et Ross Pople dirigeant le London Festival Orchestra. Le groupe des Coldstream Guards, le Jonathon Price Quartet et le pianiste Gordon Fergus-Thomson sont également présents.

« Le jour du Souvenir est un moment pour se souvenir de tous ceux qui ont sacrifié leur vie »

Lorsque l’enregistrement a été initialement publié en 2010, le lieutenant-général Sir John Kiszely a déclaré : « Le jour du Souvenir est un moment pour se souvenir de tous ceux qui ont sacrifié leur vie, en particulier ceux des forces armées britanniques. C’est un moment personnel pour beaucoup d’entre nous alors que nous nous souvenons de ces personnes que nous avons connues et qui ont été tuées. »

Ils ne vieilliront pas, comme nous, qui restons, vieillissons :

L’âge ne les fatiguera pas, ni les années ne condamneront

Au coucher du soleil et le matin

Nous nous rappellerons d’eux

(extrait de For The Fallen de Laurence Binyon publié dans The Times le 21 septembre 1914).

La liste complète des chansons de We Will Remember Them: Words & Music For Remembrance est :

1. Richard Baker – Newsreel n°1

2. Simon Williams – Nos réjouissances sont maintenant terminées (Shakespeare)

3. Bernard Cribbins – Le soldat (Rupert Brooke)

4. Joanna Lumley – À l’aube (Siegfried Sassoon)

5. Simon Williams – Sur la colline oisive de l’été (AE Housman)

6. Lt Gen Sir John Kiszely – Aftermath (Siegfried Sassoon)

7. Richard Baker – Newsreel n°2

8. Bernard Cribbins – Pour les déchus (Laurence Binyon)

9. Lt Gen Sir John Kiszely – Le général (Siegfried Sassoon)

10. Gordon Lorenz – Hymne pour la jeunesse condamnée (Wilfred Owen)

11. Bernard Cribbins – Sécurité (Rupert Brooke)

12. Stephen Fry – Au champ d’honneur (John McCrae)

13. Interlude : Je te promets mon pays (Holst)

14. Richard Baker – Newsreel n°3

15. Nigel Havers – Notre mur (William Walker)

16. Simon Williams – La chanson du soldat (Jocelyn Brooke)

17. John Humphrys – La main qui a signé le papier (Dylan Thomas)

18. John Humphrys – Et la mort n’aura pas de domination (Dylan Thomas)

19. Intermède : Le Cygne (Saint-Saëns arr. Godowsky)

20. Nigel Havers – Lie In The Dark And Listen (Noël Coward)

21. Joanna Lumley – Ne vous tenez pas sur ma tombe et pleurez (Mary Elizabeth Frye)

22. Bernard Cribbins – Il a plu toute la journée (Alun Lewis)

23. Interlude : Grâce incroyable

24. Richard Baker – Newsreel n°4

25. Hayley Westenra – L’avenir (anon)

26. Lieutenant-général Sir John Kiszely – Helmand (John Hawkhead)

27. Joanna Lumley – Je suis avec toi (Hannah Carpenter)

28. Lt Gen Sir John Kiszely – La réalité en Afghanistan (Phil Williams)

29. Joanna Lumley – Coquelicots (Jane Weir)

30. Hayley Westenra – Ils me disent (Anon)

31. Lt Gen Sir John Kiszely – Sunset Vigil (Andrew McFarlane)

32. Richard Baker – Exhortation (Laurence Binyon)

33. Dame Vera Lynn – Épitaphe de Kohima (John Maxwell Edmonds)

