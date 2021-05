Paroles, le livre dans lequel Paul McCartney compile 154 chansons – El Sol de México

“Letras”, le livre dans lequel Paul McCartney a compilé 154 chansons de toutes les étapes de sa carrière en tant qu ‘”autoportrait”, sortira en novembre en espagnol ainsi que dans le reste du monde, comme le confirme ce lundi l’éditeur responsable.

«Plus souvent que je ne me souvienne, on m’a demandé si j’écrirais un jour mon autobiographie, mais ce n’était jamais le bon moment. (…) Certaines personnes aiment se tourner vers leur journal pour se souvenir des événements quotidiens du passé, mais Je n’ai pas ce genre de journal. Ce que j’ai, ce sont mes chansons, des centaines d’entre elles, qui ont le même but », a expliqué le musicien à propos de la genèse de ce travail.

Comme prévu par Libros Cúpula, en charge de son édition en espagnol, ce sont deux volumes avec des thèmes de toute sa carrière classés par ordre alphabétique “pour fournir un compte kaléidoscopique plutôt que chronologique qui fixe pour la première fois les textes définitifs des paroles de son et il décrit les circonstances dans lesquelles elles ont été écrites, les gens et les lieux qui les ont inspirés, «ainsi que ce qu’il en pense maintenant.

En guise d’attraction supplémentaire, tout ce matériel est accompagné d’une partie des archives personnelles de l’artiste britannique, notamment de brouillons, lettres et photographies restés inédits.

“C’est la chose la plus proche d’une autobiographie que nous aurions pu écrire et confirme une idée que nous avions déjà devinée: que Paul McCartney est une référence littéraire importante qui s’appuie sur et prolonge la longue tradition poétique en anglais”, a déclaré Paul Muldoon , lauréat d’un prix Pulitzer et qui a travaillé pendant cinq ans avec l’exBeatle pour façonner l’œuvre.

Intitulé “Lyrics” dans son édition originale en anglais, il viendra quatre ans après le dernier grand livre publié autour de la figure de l’auteur de “Let It Be”, “Paul McCartney. The Biography”, autre ouvrage volumineux de 800 pages écrites par Philip Norman.