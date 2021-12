Paroles manuscrites, tenue de Freddie Mercury exposée au Queen Pop-Up

Une série d’impressions de paroles manuscrites encadrées pour certains de reineLes chansons les plus appréciées de sont désormais exposées dans le magasin éphémère Queen – The Greatest à Londres. Ils sont rejoints par une réplique de Freddie MercuryLe « costume de crevettes », comme il est devenu connu, créé pour la vidéo de Queen’s 1984 pour « It’s A Hard Life ».

Les artefacts font partie du mois dédié à l’art et au design au magasin, qui a été créé en partenariat avec Bravado, la société de gestion de marchandises et de marques d’Universal Music Group.

Les feuilles de paroles uniques ont survécu à partir des boîtes originales d’enregistrement de la session principale et représentent le travail des quatre membres du quatuor sans égal. Ils contiennent les mots du smash de Queen’s 1984 écrit par John Deacon, « I Want to Break Free », ainsi que « Man On The Prowl » de Mercury et « Hammer To Fall » de Brian May, qui figuraient également sur Les travaux et le nouvel album de Roger Taylor, « Action This Day », influencé par la vague du précédent set du groupe, les années 1982 Espace chaud. Les paroles de la chanson de May sont de la main de Mercury.

Les visiteurs du magasin de Soho à Londres, ouvert jusqu’en janvier, sont également invités à voir la tenue de Mercury pour la vidéo « It’s A Hard Life », « créée par la costumière Natasha Korniloff ». il a été revisité pour la vidéo de Freddie pour son tube solo de 1987 « The Great Pretender ».

Korniloff a également été largement célébrée pour son travail sur des productions telles que Hamlet et la célèbre vidéo de David Bowie‘s 1980 No.1 « Ashes to Ashes. » Elle a conçu la tenue extravagante, moulante et rouge à plumes dans le clip promotionnel de Queen spécialement pour Mercury, qui l’a bien sûr emportée avec son flair habituel.

La réplique exposée dans le pop-up store a été commandée par Freddie Mercury Estate et méticuleusement recréée par Graham Tuckett, et peut être vue dans le magasin du 57 Carnaby Street, Londres, W1, jusqu’à fin décembre. En janvier, dernier mois du pop-up, le pop-up suivra ses mois Musique et Art & Design avec un thème Magic.

