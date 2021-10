« Paroles sages… »: Avec une vidéo de Vajpayee soutenant les agriculteurs, Varun Gandhi intensifie l’attaque contre le Centre

Plus tôt ce mois-ci, Varun Gandhi a été exclu des 80 membres de l’exécutif national du BJP, tout comme sa mère Maneka Gandhi.

Intensifiant l’offensive contre le Centre contre la protestation en cours des agriculteurs contre les lois agricoles, le député du BJP Varun Gandhi a partagé jeudi une vidéo sur Twitter, l’ancien Premier ministre Atal Bihari Vajpayee met en garde le gouvernement contre l’intimidation des agriculteurs. Gandhi a sous-titré la vidéo : « Paroles sages d’un leader au grand cœur. »

« … met le gouvernement en garde contre l’intimidation des agriculteurs. N’essayez pas de nous faire peur… Les agriculteurs ne vont pas avoir peur. Nous ne voulons pas utiliser le mouvement des agriculteurs pour la politique… », déclare Vajpayee dans la vidéo.

« Nous soutenons leurs revendications authentiques, et si le gouvernement essaie de nous faire peur, ou d’abuser des lois, ou de ne pas tenir compte du mouvement pacifique des agriculteurs, nous ferons également partie du mouvement », ajoute-t-il. La vidéo n’est pas datée, mais montre un très jeune Vajpayee s’adressant à un rassemblement public.

Le BJP avait récemment annoncé son exécutif national de 80 membres avec des gens comme Varun Gandhi et Birender Singh, qui ont pris une position sympathique avec les agriculteurs qui protestaient contre les trois lois agricoles du Centre, et Maneka Gandhi étant parmi ceux remplacés par une nouvelle génération de dirigeants .

Cette décision est intervenue au milieu des attaques répétées de Varun Gandhi contre le Centre et du gouvernement de l’Uttar Pradesh dirigé par Yogi Adityanath contre la protestation des agriculteurs et leurs demandes. Il a également critiqué la gestion par le gouvernement de l’incident de violence de Lakhimpur Kheri, qui a fait huit morts, dont quatre agriculteurs. Gandhi a posté une prétendue vidéo de l’incident et a déclaré que les manifestants ne pouvaient pas être réduits au silence par un meurtre.

« La vidéo est limpide. Les manifestants ne peuvent pas être réduits au silence par le meurtre. Il doit y avoir une responsabilité pour le sang innocent des agriculteurs qui a été versé et la justice doit être rendue avant qu’un message d’arrogance et de cruauté n’entre dans l’esprit de chaque agriculteur », avait tweeté Gandhi.

Après son exclusion du panel exécutif national du BJP, la députée Maneka Gandhi a déclaré qu’elle était satisfaite d’être dans le parti depuis 20 ans et que sa non-inclusion dans le panel ne réduisait pas sa stature.

«Je suis satisfait d’être dans le BJP depuis 20 ans. Ne pas faire partie de l’exécutif ne réduit pas sa stature. Ma première religion est de servir. Il est plus important que j’obtienne une place dans le cœur des gens », a déclaré Gandhi lorsqu’on lui a demandé de ne pas inclure son nom avec celui de son fils et député de Pilibhit Varun Gandhi au sein du comité exécutif du parti.

