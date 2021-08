Parsec pour les équipes est maintenant disponible pour macOS

Hier, Parsec a annoncé pour la première fois la prise en charge de son logiciel d’accès à distance Parsec for Teams à macOS, et il peut être utilisé dans des environnements commerciaux et personnels. Parsec est l’un des produits logiciels d’accès à distance les plus performants, les utilisateurs de Mac peuvent donc utiliser le logiciel pour se reconnecter à des Mac distants.

« Lorsque nos clients ont demandé plus de contrôles et de flexibilité pour permettre à leurs nombreux effectifs de travailler pendant la pandémie, nous avons répondu avec deux nouveaux produits : Parsec pour les équipes et Parsec pour les entreprises », a déclaré Benjy Boxer, PDG de Parsec. « Les créateurs fidèles de Mac demandent maintenant une assistance pour leur système d’exploitation préféré, et nous répondons avec l’hébergement macOS afin qu’ils puissent profiter de tous les avantages de Parsec sur leurs stations de travail Mac puissantes. »

Pour les personnes travaillant dans des domaines nécessitant des performances élevées pour travailler à distance sur ces machines. À l’aide d’un outil comme Parsec, les employés peuvent laisser leur Mac Pro ou iMac au bureau et utiliser un autre ordinateur à la maison pour le contrôler à distance.

De grandes entreprises d’animation, de médias et de divertissement et de conception visuelle, dont Fox et Sid Lee, ont déjà utilisé l’hébergement macOS de Parsec comme solution pour leurs projets Mac pendant la phase bêta.

Boxer a ajouté : « De nombreux projets et applications à forte intensité de calcul se trouvent aujourd’hui sur des hôtes basés sur macOS, et beaucoup utilisent des applications uniquement Mac. Nos clients disposent désormais de l’accès, du contrôle et de la sécurité dont ils ont besoin pour travailler et collaborer à distance et en toute sécurité sur les environnements macOS.

Parsec for Teams ajoute également une couche de sécurité critique pour l’informatique, car les fichiers ne quittent pas le réseau de l’entreprise lorsqu’ils travaillent à distance afin que l’informatique puisse éviter d’avoir à ouvrir son réseau pour l’accès aux fichiers à distance ou à déployer un service VPN maladroit.

