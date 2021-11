PARSIQ intègre OpenSea dans la plateforme de données de la chaîne

PARSIQ a annoncé l’intégration d’OpenSea ABI dans sa plate-forme de surveillance des données en chaîne, qui permettra aux utilisateurs de suivre les collections et l’activité NFT, a rapporté Invezz dans un communiqué de presse. Les utilisateurs auront également la possibilité de créer des notifications personnalisées pour l’activité NFT, améliorant ainsi l’attrait de l’industrie des jetons non fongibles.

Les déclencheurs intelligents peuvent s’adapter au volume, aux prix planchers, etc.

Ces notifications, également appelées Smart Triggers, peuvent prendre en compte le volume, l’activité du portefeuille, le nombre de propriétaires, les prix minimum et d’autres critères. De plus, l’intégration PARSIQ permet aux utilisateurs de configurer des canaux pour les notifications en direct. Ils peuvent prendre en charge Discord, Google Sheets, Telegram ou toute autre application via Webhooks.

Le PDG de PARSIQ, Tom Tirman, a commenté :

PARSIQ permet à nos clients et utilisateurs d’utiliser l’activité blockchain en temps réel pour éclairer leur prise de décision et leurs actions. Nous sommes ravis d’étendre cette offre dans l’espace NFT avec cette intégration avec le plus grand marché NFT au monde. Les NFT connaissent une croissance exponentielle en tant que première itération critique du métaverse, où les éléments sont symbolisés et les gens commencent à expérimenter une réalité étendue au-delà du monde physique ; nous sommes heureux de soutenir ce voyage.

La configuration de Smart Triggers est gratuite

Pour configurer les Smart Triggers et créer votre première solution de surveillance basée sur PARSIQ, il vous suffit d’ouvrir un compte gratuit sur le site Web. Pour toute personne confrontée à des problèmes techniques, la page de didacticiel dédiée à l’adresse https://parsiq.zendesk.com/hc/en-us donne accès à des équipements utiles, qui peuvent aider les utilisateurs à déterminer les exigences pour leurs besoins particuliers.

Former des alliances stratégiques

PARSIQ est une plate-forme de surveillance de la chaîne de blocs et d’automatisation des flux de travail qui connecte les applications en chaîne et hors chaîne en temps réel, en envoyant des notifications de transaction aux utilisateurs finaux. La plate-forme est intéressée à former des partenariats stratégiques dans l’espace blockchain et crypto-monnaie.

Un exemple de ceci est avec Algorand. En septembre 2019, Algorand a amélioré ses capacités analytiques en ajoutant PARSIQ à sa plateforme.

OpenSea est aujourd’hui le premier marché NFT au monde, avec plus de 1,5 milliard de dollars de volume de transactions mensuel. L’intégration ABI de cette plateforme témoigne de la polyvalence de PARSIQ et de son service Smart Trigger.

Le post PARSIQ intègre OpenSea dans la plate-forme de données en chaîne est apparu en premier sur Invezz.