PARSIQ présente un nouveau modèle d’abonnement en tant que premier SaaS décentralisé au monde avec la technologie IQ Protocol

La capacité des entreprises à créer leurs modèles commerciaux en émettant des jetons est le moteur de l’industrie FinTech telle que nous la connaissons. La tokenomics, ou l’économie symbolique derrière ces actifs basés sur la blockchain, redéfinit complètement la façon dont les entreprises collectent des fonds et mettent en œuvre des modèles commerciaux. Cependant, cette évolution a également apporté avec elle des défis réglementaires, économiques et techniques complexes qui peuvent amener de nombreuses personnes à ne pas adopter les cadres symboliques.

Par exemple, les projets proposant des jetons existants ont une faible utilité derrière leurs jetons. Cela conduit généralement à une faible demande et à un objectif derrière le jeton. En dehors de cela, tous les projets n’ont pas les connaissances nécessaires pour créer une économie symbolique forte, ce qui est vital pour la croissance à long terme du projet. De plus, le lancement d’un token est délicat car la plupart des projets (basés sur la blockchain ou non) ne souhaitent certainement pas que leur token soit classé comme titre d’investissement. Heureusement, IQ Protocol, développé par PARSIQ, peut résoudre tous ces problèmes.

IQ Protocol propose un modèle d’économie circulaire innovant qui permet aux projets, entreprises et organisations d’émettre et de gérer des tokens compatibles.

Explication du premier SaaS de crypto-monnaie

En tant que créateurs du protocole IQ, l’équipe PARSIQ a mis au point une solution indépendante de la blockchain pour mettre en œuvre des abonnements en chaîne de manière flexible et rentable. Tout cela a été fait tout en préservant les flux de travail les plus importants, tels que les politiques d’annulation / remboursement, les différentes considérations de temps, les quotas de taux de consommation, les remises, etc. Ceci a été réalisé en introduisant un concept qui utilise des PowerTokens. Les PowerTokens ne sont pas utilisés comme moyen de paiement, mais plutôt comme générateur d’« énergie » déterministe dans le temps. Au sein d’IQ, l’énergie joue un rôle dans la comptabilisation de l’unité de consommation de service (comme les unités de gaz dans Ethereum).

PARSIQ sert de plate-forme pour la surveillance et l’interprétation de la blockchain : il permet aux entreprises et aux particuliers de créer des déclencheurs intelligents personnalisés et d’adopter des flux de données de blockchain en temps réel.

Résolvant le problème commun de « pas de jeton » de crypto-monnaie, la société est devenue la première entreprise à transformer le modèle d’abonnement traditionnel à l’aide du protocole IQ. À partir d’aujourd’hui, tous les utilisateurs de PARSIQ peuvent utiliser la plate-forme et créer des solutions de surveillance simplement en détenant des jetons PRQ comme méthode de paiement.

IQ Protocol aide les entreprises à construire une économie circulaire et à prendre en compte les intérêts des principaux groupes de parties prenantes : les HODLers, les utilisateurs de services et les commerçants. Sous IQ, le nouveau modèle d’abonnement PARSIQ fonctionne comme suit :

Les utilisateurs de la plateforme, principalement des entreprises, payer le service en possédant jetons PRQ spéciaux. Les consommateurs ont deux options : acheter les jetons originaux qui ont une valeur à vie ou louer des jetons PRQ dans le pool de location. L’idée principale ici est que les jetons d’origine ne sont pas libérés du pool de location. Au lieu de cela, le groupe fabrique une version expirée de ces jetons. Les prêteurs peuvent prêtez votre PRQ sur le protocole IQ et commencez à obtenir des performances . Si une personne prête son PRQ au groupe, elle recevra un iPRQ (intérêt PRQ) comme preuve qu’elle a placé le PRQ dans le groupe. Comme son nom l’indique, le prêteur gagne un intérêt sur votre PRQ lorsque le client PARSIQ les emprunte au pool.

Abonnement en tant que service (SaaS) – Optimisé par IQ

En tirant parti du protocole IQ révolutionnaire de PARSIQ, les entreprises seront désormais en mesure de créer de manière transparente des modèles SaaS de blockchain, permettant aux entreprises de tous les secteurs de tokeniser leur produit ou service pour une consommation en chaîne.

Ceci est possible grâce au QI et à l’introduction d’un concept appelé Life Time Value (LTV). Lorsqu’une entreprise tokenise ses offres, chaque token se voit attribuer un LTV, qui donne au détenteur du token le droit de consommer une quantité définie de biens ou de services.

Un tel concept permet de placer pratiquement tout sur la blockchain : de l’activité de streaming de contenu à son marché local, une entreprise peut tokeniser ses offres de produits et attribuer à chaque token émis un LTV. En les utilisant comme exemples, les streamers de contenu peuvent émettre des jetons qui permettent au détenteur du jeton de consommer une heure de contenu chaque jour pendant les 365 prochains jours. Le marché local pourrait proposer une livraison hebdomadaire des produits ménagers de base (fruits frais, lait, pain), qui seraient livrés au début de chaque semaine pendant 52 semaines. Les possibilités ne sont limitées que par la manière dont l’entreprise entend tokeniser ses offres. Du côté des consommateurs, les particuliers achèteraient simplement les jetons. En vertu de la possession du jeton, le détenteur du jeton serait le destinataire de la valeur qui a été définie pour ce jeton, pour la durée de vie de ce jeton.

Par ailleurs, les consommateurs qui ne souhaitent pas avoir de jetons, mais préfèrent les louer, peuvent également le faire en mettant en place un groupe de location, rendu possible par le Protocole. Tant que ces jetons sont détenus ou loués, le consommateur peut profiter de la valeur attachée au jeton. Ce faisant, un modèle d’abonnement blockchain est né.

Grâce à cette approche, IQ permet aux entreprises de servir leurs publics existants et de débloquer de nouvelles sources de revenus. Pour ce faire, il permet aux entreprises de produire des offres adaptées à un client potentiel qui n’est peut-être pas encore prêt à s’engager pleinement dans le produit ou le service d’une entreprise.

De plus, les projets de cryptographie aux prises avec des structures tokenomiques existantes peuvent bénéficier du QI. Après une première collecte de fonds, de nombreux projets souffrent de trouver un cas d’utilisation pour leurs jetons. Au mieux, un consommateur peut être incité à acheter le jeton de projet, dans le seul but de le dépenser pour acheter un service particulier. Dans ce modèle, cela n’a pas de sens de passer par cette étape intermédiaire si, en fait, la transaction peut se faire entièrement en fiat.

Cependant, avec le protocole IQ, ces entreprises peuvent tokeniser leurs offres de produits, incitant les communautés à conserver des jetons de projet pour la durée de vie du jeton, tout en profitant de la valeur qui a été attribuée à ce jeton. De plus, les détenteurs de jetons ont le potentiel de gagner en déposant leurs actions dans des pools de location et en obtenant des paiements d’intérêts. Grâce à IQ, un projet peut développer une économie circulaire, stimuler la demande pour ses services et son token, bénéficiant à terme à tous ceux qui croient au projet soutenu.

Gratuit, transparent et open source

En tant que protocole open source, tout projet peut utiliser IQ pour répondre à ses besoins. Pour cette raison, les entreprises peuvent personnaliser la solution pour s’assurer qu’elle correspond bien à leurs modèles commerciaux existants. De plus, les coûts de mise en œuvre sont gérables, limités aux coûts de paiement du GAS.

Dans le cadre de ce modèle efficace et facile à adopter, PARSIQ travaille actuellement avec plus d’une vingtaine d’entreprises dans la mise en œuvre du protocole IQ. Si vous avez des questions sur la manière dont IQ peut être intégré à votre modèle commercial existant, l’équipe PARSIQ est prête à répondre à vos demandes.

Les projets de chiffrement qui utilisent le protocole IQ peuvent :

Émettre des jetons utilitaires qui ne sont pas des titres

Le système est conçu de manière transparente, de sorte que les critères de valeurs ne s’appliquent pas aux jetons émis dans IQ Protocol. Les services intégrés au protocole IQ, tels que le prêt sans risque et la fonction de prêt, sont totalement non dépositaires.Les prêteurs peuvent fournir des liquidités en capital au protocole sur une base volontaire et contrôler leurs jetons via des contrats intelligents sans confiance. Étant donné que les prêteurs ou les emprunteurs bénévoles utilisent le service de leur propre gré, les projets ne seront pas responsables des rendements garantis du pool de prêts.

Rendre l’émission de jetons simple et sécurisée

Il n’est pas nécessaire de réfléchir à la façon de mettre en œuvre des tokenomiques complexes lors de l’émission de jetons, car IQ Protocol dispose déjà de cadres de sécurité intégrés de qualité industrielle. et l’exécution à l’aide du jeton sans avoir à se soucier des complexités techniques sous-jacentes.

Pour en savoir plus sur la façon dont Parsiq utilise son protocole IQ unique pour alimenter la première entreprise Saas au monde, visitez leur site principal ici.